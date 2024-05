WOW! Motorola RAZR 40 Ultra oggi in offerta a 532€ IN MENO!

Gli smartphone pieghevoli sono sempre più in voga e, tra i modelli più innovativi, spicca Motorola RAZR 40 Ultra, che ha attirato l'attenzione del pubblico grazie al suo display esterno multifunzione. Questo display offre molto più di una semplice visualizzazione di widget; consente di utilizzare le app con la stessa facilità del display principale. Oggi, Amazon vi dà la possibilità di risparmiare sull'acquisto di questo modello e di beneficiare di uno sconto di ben 532€ che lo porta a soli 667€. Un vero affare, se considerate il prezzo pieno di 1.199,00€!

Motorola RAZR 40 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Motorola RAZR 40 Ultra rappresenta la scelta perfetta chi desidera acquistare un dispositivo che offra tecnologia e stile. Questo smartphone offre prestazioni di alto livello grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e alla connettività 5G. Inoltre, si distingue per il suo design innovativo, con un display flessibile pOLED da 6,9" a 165Hz e uno schermo esterno full screen pOLED da 3,6", che amplifica l'esperienza d'uso quotidiana anche quando il telefono è chiuso.

La sua doppia fotocamera da 12+13 MP garantisce scatti di alta qualità in qualsiasi condizione di luce, supportati dalla stabilizzazione ottica OIS, mentre la fotocamera frontale da 32 MP migliora l'esperienza degli autoscatti. Con una RAM da 8 GB e un'ampia memoria interna da 256 GB, è perfetto per gli utenti che cercano una grande capacità di archiviazione per foto, video, app e altro ancora.

Inoltre, la batteria di Motorola RAZR 40 Ultra, supportata dalla ricarica rapida TurboPower da 33W e dall'efficienza del sistema Android, offre un'ottima autonomia, soddisfacendo le esigenze di chi desidera un dispositivo che non richieda frequenti ricariche. Proposto a 667€, con uno sconto di ben 532€ sul prezzo originale di 1199,00€, questo smartphone rappresenta la soluzione ideale per chi vuole il massimo delle prestazioni a prezzo ridotto!

