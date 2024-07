Monopoly Liguria a soli 27€: il mare in un gioco da tavolo!

Voglia di mare ma non potete andare in vacanza? Amazon propone Monopoly Liguria, un gioco da tavolo che vi porta alla scoperta delle magnifiche coste e dei pittoreschi villaggi liguri. Ideale per chi cerca divertimento coi classici giochi di società, Monopoly Liguria vi permetterà di comprare, vendere e scambiare proprietà in una competizione per costruire imperi e mandare in bancarotta gli avversari. Perfetto per adulti e bambini dagli 8 anni in su, è in offerta a soli 27,57€ rispetto al prezzo originale di 34,99€, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 21%. Non lasciatevi scappare questa opportunità per scoprire la Liguria in chiave Monopoly!

Monopoly Liguria, chi dovrebbe acquistarlo?

Monopoly Liguria di Winning Moves è l'acquisto perfetto per chi ama i giochi da tavolo e desidera aggiungere un tocco locale alla propria collezione. Con il suo tabellone personalizzato che celebra le bellezze della Liguria, dal mare cristallino ai piccoli villaggi pittoreschi, porta i giocatori in un viaggio attraverso una delle regioni più affascinanti d'Italia. È ideale per famiglie che cercano un'attività divertente da condividere e per gruppi di amici in cerca di una sfida amichevole.

L'esperienza coinvolgente e la facilità di apprendimento rendono Monopoly Liguria adatto sia a giocatori esperti sia a novizi dei giochi da tavolo. A rendere il tutto ancora più coinvolgente ci sono 8 pedine, 60 carte, 32 case, 12 hotel e un pacco di banconote Monopoly, tutto incluso per permettere di costruire i propri imperi e cercare di mandare in bancarotta gli avversari. Ideale come scelta per le feste o come dono per gli amanti della Liguria e non solo, garantisce divertimento e competizione in un contesto davvero affascinante.

Oggi Monopoly Liguria è disponibile a 27,57€, scontato dal suo prezzo originale di 34,99€. Questa edizione rappresenta non solo un ottimo affare ma anche una perfetta fusione tra apprendimento geografico e divertimento strategico. Raccomandiamo l'acquisto di Monopoly Liguria a chi è alla ricerca di un gioco da tavolo capace di riunire famiglie e amici arricchendo la propria collezione con un titolo che profuma di mare e di vacanza.

