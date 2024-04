Monitor portatile MSI PRO in OFFERTA a TEMPO a 100€! -22%!

Il monitor portatile MSI PRO offre un'esperienza visiva fluida e veloce su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, computer portatili, mini PC e molti altri. Progettato per essere sottile e leggero, è l'ideale per i viaggi di lavoro, offrendo inoltre un comfort visivo elevato e una superficie più ampia per visualizzare file e contenuti multimediali. Oggi, grazie a uno sconto del 22% sul prezzo di 129,00€, potete acquistarlo per soli 99,99€.

Monitor portatile MSI Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor portatile MSI PRO è l'opzione ideale per i professionisti in movimento, gli studenti universitari o chiunque necessiti di un'estensione mobile del proprio spazio di lavoro. Dotato di un pannello IPS da 15,6 pollici che offre una risoluzione Full-HD e un refresh rate di 60Hz, garantisce un'esperienza visiva fluida e dettagliata, fondamentale per la revisione di progetti o la visione di contenuti multimediali. Inoltre, grazie al suo design sottile e leggero, accompagna perfettamente i viaggi di lavoro o le sessioni di studio in biblioteca, senza appesantire il trasporto.

Per le persone che trascorrono lunghe ore davanti allo schermo, il monitor portatile MSI PRO si rivela una scelta sagace, offrendo tecnologie pensate per la salute degli occhi, come la riduzione della luce blu e l'anti-sfarfallio, tutte certificate dal TÜV Rheinland. La sua versatilità è amplificata dalla possibilità di orientamento orizzontale o verticale, supportata da uno stand ergonomico e pieghevole, oltre a garantire un'ampia connettività con dispositivi vari tramite mini HDMI e due porte USB Tipo-C.

Offerto a un prezzo super scontato di soli 99,99€, il monitor portatile MSI PRO rappresenta una scelta eccellente per chi è sempre in movimento e ha bisogno di uno spazio di lavoro più ampio. La sua combinazione di portabilità, prestazioni e flessibilità lo rende un accessorio imprescindibile per professionisti e studenti. Se volete aumentare la vostra produttività o godervi i vostri film e serie TV preferiti durante gli spostamenti, questa offerta fa proprio al caso vostro.

