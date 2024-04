SUPER OFFERTA! Monitor Philips da 24" a meno di 100€!

Il monitor Philips da 24" attualmente in offerta su Amazon offre una risoluzione Full HD e un pannello IPS che garantiscono immagini vivide e luminose, con angoli di visione estesi. Con una cornice ultra-sottile che massimizza la superficie di visualizzazione e la modalità LowBlue per ridurre l'affaticamento degli occhi, questo monitor si distingue per la sua versatilità, supportando un'ampia gamma di porte e offrendo la possibilità di montaggio a parete VESA. Perfetto per gli utenti che cercano un'esperienza visiva di alta qualità a un costo accessibile, oggi è disponibile al prezzo vantaggioso di 96€ grazie a uno sconto del 19% offerto da Amazon.

Monitor Philips 24", chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Philips da 24" si rivolge a una vasta gamma di utenti, soddisfacendo le esigenze sia di chi cerca un supporto per l'intrattenimento domestico sia di chi lavora e necessita di un secondo schermo. Dotato di risoluzione Full HD su un pannello IPS, assicura angoli di visione estesi fino a 178 gradi, consentendo la visualizzazione ottimale dei contenuti da qualsiasi angolazione. La tecnologia flicker-free e la modalità LowBlue risultano particolarmente vantaggiose per gli utenti che trascorrono molte ore davanti allo schermo, riducendo l'affaticamento degli occhi e migliorando la produttività. Grazie al design con cornici ultra-sottili, è adatto anche per configurazioni con monitor multipli, arricchendo così l'esperienza visiva sia nell'uso quotidiano che professionale. Con una connettività versatile, tra cui VGA, DVI e HDMI, il monitor Philips da 24" si adatta facilmente a diverse necessità di setup, garantendo la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

Inoltre, le tecnologie SmartContrast e SmartImage ottimizzano automaticamente la qualità dell'immagine in base al contenuto visualizzato, rendendo questo monitor un'ottima scelta per chi ricerca la migliore esperienza visiva, sia nel tempo libero che nel lavoro. Grazie all'implementazione di HDMI-Ready, è possibile godere appieno dei contenuti Full HD, garantendo un piacere visivo senza pari in ogni sessione di visualizzazione. Che si tratti di leggere documenti con la modalità EasyRead, che simula la lettura su carta, o di lavorare a lungo al computer, il monitor Philips da 24" rappresenta la soluzione ideale per unire prestazioni elevate, comfort visivo e versatilità.

Proposto inizialmente a 119€, il monitor Philips da 24" è ora disponibile a soli 96€ grazie a uno sconto del 19% offerto da Amazon. Questo prodotto si presenta come un'ottima opzione per gli utenti che desiderano un monitor di alta qualità a un prezzo conveniente. Dotato di numerose funzionalità, tra cui un design senza cornici per un'esperienza visiva immersiva e tecnologie di protezione della vista, è particolarmente indicato sia per utilizzi professionali che per l'intrattenimento domestico.

Vedi offerta su Amazon