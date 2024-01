Monitor da gaming Philips Evnia a prezzo SHOCK su Amazon! (-20%)

Scoprite la nitidezza incredibile di Evnia, il monitor da gaming curvo prodotto da Philips. Il modello 27M1C5200W/00 regala un'esperienza di gioco immersiva su un display VA full HD di 27 pollici, con una risoluzione di 1920 x 1080. Con un aggiornamento ultraveloce a 240 Hz e una risposta ultrarapida di 0,5 ms, vi assicura un gioco fluido e senza ritardi. In esclusiva su Amazon, ora potete acquistare questo gioiello tecnologico al prezzo speciale di 199,00€ invece di 249,00€, risparmiando il 20% sul prezzo di partenza. Un ottimo affare per chi desidera acquistare un monitor di alta qualità a un prezzo competitivo.

Philips Evnia Gaming, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli appassionati di gaming che desiderano catapultarsi in avventure virtuali con grafiche mozzafiato e prestazioni impareggiabili troveranno nel Philips Evnia il compagno di gioco ideale. Il suo display VA curvo assicura un coinvolgimento senza precedenti, offrendo una qualità di immagine superiore grazie ad ampi angoli di visuale e un contrasto che dona vita a ogni dettaglio.

Per i videogiocatori che vivono per la competizione e non tollerano ritardi durante le loro sessioni di gioco, acquistare questo monitor con aggiornamento ultraveloce a 240 Hz, risposta ultrarapida di 0,5 ms e modalità Low Input Lag può rivelarsi un'ottima idea. La tecnologia AMD FreeSync Premium Pro garantisce un gioco HDR fluido e a bassa latenza, ideale per i giochi d'azione più intensi. Considerando anche la tecnologia Low Blue Light per proteggere la vista durante lunghe sessioni di gioco, Philips Evnia rappresenta la scelta ottimale per i giocatori alla ricerca di prestazioni elevate senza compromettere il comfort visivo e l'ergonomia.

L'offerta del monitor da gioco Philips Evnia non rappresenta solo un'occasione per elevare la propria esperienza di gioco, ma anche un investimento intelligente. Grazie a uno sconto del 20% sul prezzo originale di 249€, oggi è possibile acquistare il monitor da gaming Philips Evnia a soli 199,00€, un'opportunità da non lasciarsi scappare.

