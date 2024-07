Monitor gaming MSI Optix oggi SCONTATO del -27%!

Il Prime Day 2024 è finalmente arrivato, e con esso una lunga serie di offerte dedicate agli abbonati Prime. Tra queste, spiccano tantissime promozioni sui migliori monitor gaming in commercio, tra cui MSI Optix MAG301CR2, un modello curvo da 29,5" con una frequenza di aggiornamento di 200Hz e tempo di risposta di 1ms. Con un prezzo di 249,99€ scontato del 27% dal prezzo originale di 342,19€, gli appassionati di gaming possono godere di un'immersione senza precedenti nei loro giochi preferiti. Questo monitor vanta una gamma di colore sRGB del 103%, con colori vividi e dettagli realistici per un'esperienza di gioco intensa. Inoltre, è dotato di MSI Mystic Light per personalizzare l'ambiente di gioco e di Gaming OSD App 2.0 per una configurazione semplice tramite tastiera e mouse.

MSI Optix MAG301CR2, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Optix MAG301CR2 è la scelta ideale per i videogiocatori alla ricerca di un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 200Hz e a un tempo di risposta di soli 1ms, questo monitor è particolarmente adatto a chi ama i giochi in rapido movimento, come gli sparattutto in prima persona, le simulazioni di corse, la strategia in tempo reale e gli sport. La sua capacità di ridurre al minimo il ritardo di input assicura che ogni azione compiuta sia immediatamente visibile sullo schermo, garantendo un vantaggio competitivo nei momenti critici del gioco.

Per fli utenti che, oltre alla performance, cercano anche un'esperienza visiva di alto livello, MSI Optix MAG301CR2 offre una copertura cromatica estesa, rendendo i colori e i dettagli di gioco più vividi e coinvolgenti. La sua ergonomia personalizzabile permette di adattare al meglio la posizione del monitor sulla scrivania, assicurando il massimo confort durante lunghe sessioni di gioco. Infine, per gli appassionati di estetica, la possibilità di sincronizzare le luci dello schermo con altri dispositivi compatibili tramite MSI Mystic Light rappresenta un ulteriore tocco di classe per la propria postazione di gioco. Con tutte queste caratteristiche, MSI Optix MAG301CR2 si posiziona come un'ottima scelta per gamer che desiderano immergersi a fondo nelle loro avventure videoludiche, senza compromessi.

Insomma, l'offerta per MSI Optix MAG301CR2 a 249,99€ dal prezzo originale di 342,19€ rappresenta un'opportunità imperdibile per i giocatori che cercano una profonda immersione e prestazioni elevate nei loro titoli preferiti. Con una qualità dell'immagine superiore, alta frequenza di aggiornamento e personalizzazione dinamica dell'illuminazione, è il monitor ideale per migliorare qualsiasi configurazione di gioco.

