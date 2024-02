Questo monitor gaming BenQ da 360Hz/ è un AFFARE! (-20%)

State cercando un monitor da gaming che offra una frequenza di aggiornamento elevata e che assicuri una fluidità eccezionale durante le sessioni di gioco più intense? Il modello BenQ ZOWIE XL2566K da 24,5 pollici potrebbe essere la soluzione ideale per voi. Con una frequenza di aggiornamento nativa di 360Hz e la tecnologia DyAc+, questo monitor offre prestazioni ottimali per un'esperienza di gioco superiore. Il dispositivo è attualmente in offerta su Amazon a soli 559,99€ invece di 669,00€, con uno sconto del 20% per assicurarvi un'affare imperdibile!

BenQ ZOWIE XL2566K, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie alle tecnologie Dynamic Accuracy+ e DyAc+, il monitor offre un'esperienza di gioco ottimizzata, perfetta per offrire il massimo della fluidità durante le azioni che richiedono un tempismo impeccabile. Queste tecnologie riducono l'effetto di sfocatura, garantendo contorni d'immagine più chiari e nitidi per migliorare la concentrazione e ridurre le distrazioni. Si tratta di un monitor ideale per gli appassionati di giochi sparatutto e eSports, poiché in grado di offrire un gameplay estremamente fluido e una qualità visiva priva di disturbi. Le funzionalità Color Vibrance e Black eQualizer contribuiscono a ottimizzare la nitidezza visiva e consentono personalizzazioni dettagliate dei colori. Inoltre, la compatibilità a 120Hz con PS5 e Xbox Series X|S rende questo monitor versatile, adatto sia ai giocatori console che PC.

Il monitor BenQ ZOWIE XL2566K si presenta come un eccellente investimento per chi è alla ricerca di prestazioni di alto livello e dettagli visivi straordinari. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre un'esperienza di gioco eccellente con movimenti fluidi e immagini nitide, anche durante le azioni più veloci. Si tratta, pertanto, di un eccellente investimento, soprattutto considerando il prezzo attuale! Oggi potete approfittare dell'ottimo sconto del 20% per risparmiare sull'acquisto del monitor di BenQ e pagarlo solamente 559,99€!

