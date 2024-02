Monitor Gaming ASUS VG249Q1A prezzo SHOCK su Amazon! (-28%)

Non lasciatevi scappare questa vantaggiosa offerta Amazon, che oggi propone il monitor TUF Gaming VG249Q1A con uno sconto del 28% sul prezzo di listino! Si tratta di un ottimo monitor da gaming da 23,8 pollici Full HD con una risoluzione di 1920 x 1080 e che consente l'overclock a 165Hz per migliorare l'esperienza di gioco. Grazie alle sue tecnologie all'avanguardia, come Extreme Low Motion Blur, FreeSync Premium, e Shadow Boost, il dispositivo offre un'esperienza videoludica senza pari a un prezzo davvero molto vantaggioso. Infatti, oggi il monitor di Asus è in super offerta su Amazon con un incredibile ribasso sul prezzo originale di 229€, grazie al quale potrete acquistarlo a soli 165,20€!

ASUS TUF Gaming VG249Q1A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor ASUS TUF Gaming VG249Q1A è la scelta ideale per i videogiocatori che non vogliono scendere a compromessi in termini di qualità visiva e fluidità di gioco. Con il suo display IPS da 23,8 pollici Full HD e una sorprendente frequenza di aggiornamento di 165Hz, il dispositivo garantisce un' esperienza di gioco fluida e senza intoppi. La sua tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur promette immagini estremamente nitide, eliminando ghosting e motion blur per un gameplay più fluido e reattivo.

Inoltre, TUF Gaming VG249Q1A soddisfa le esigenze dei giocatori PC e console, offrendo un'uscita Full HD (1920 X 1080) a 120Hz per PS5 e Xbox Serie X/S. Con la sua capacità di adattarsi sia alle schede grafiche NVIDIA GeForce che AMD Radeon, è raccomandato per i giocatori che cercano flessibilità e prestazioni elevate. Il supporto a Shadow Boost migliora visivamente le aree scure senza sovraesporre quelle luminose, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco. Chi desidera immergersi completamente nelle proprie sessioni di gioco, trovando l'equilibrio perfetto tra prestazioni e qualità dell'immagine, troverà in questo monitor il compagno di gioco ideale.

Oggi, grazie a questa vantaggiosa offerta Amazon, potete risparmiare il 28% sull'acquisto di ASUS TUF Gaming VG249Q1A e pagarlo solamente 165,20€!

