SCONTO Amazon: ottimo monitor Dell 27" ora a soli 114€! (-22%)

Cercate un buon monitor che possa essere una buona soluzione sia per lavorare che per giocare in full HD? Allora dovreste dare un'occhiata allo sconto proposto oggi sull'ottimo monitor Dell SE2722HX, pannello da 27" in full HD che vi permette di godere di un refresh rate da 75Hz: ora, grazie a uno sconto su Amazon, potete farlo vostro a soli 113,99€, con un bel risparmio del 22% rispetto al solito prezzo di 146,56€.

Monitor Dell SE2722HX 27" Full HD, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor PC Dell SE2722HX si presenta come una scelta ideale per coloro che cercano un ottimo display senza dover spendere cifre eccessive, ideale anche per giocare ai vostri videogiochi preferiti in full HD. Con uno schermo da 27" e la tecnologia AMD FreeSync™, garantisce un'esperienza fluida e reattiva con tempi di risposta di 4 ms e una frequenza di aggiornamento fino a 75 Hz. La funzione ComfortView di Dell, certificata TÜV, riduce l'affaticamento degli occhi, rendendo il monitor adatto a chi passa lunghe ore davanti allo schermo. La struttura sottile, la regolazione dell'inclinazione e la compatibilità con i supporti VESA lo rendono versatile per adattarsi a qualsiasi ambiente di lavoro o di gioco, ottimizzando lo spazio sulla scrivania.

Per professionisti e studenti che gestiscono diverse applicazioni contemporaneamente, il monitor offre una soluzione efficiente con il software Dell EasyArrange, che organizza le finestre in modo ordinato, aumentando la produttività e il comfort durante l'utilizzo. La riduzione dell'ingombro e la funzione di risparmio energetico PowerNap, che regola la luminosità o attiva la modalità sospensione quando il monitor non è in uso, rispondono alle esigenze di chi cerca un ambiente di lavoro ordinato e sostenibile. Che siate appassionati di giochi o professionisti alla ricerca di efficienza, il Dell SE2722HX si configura come una soluzione ottimale per migliorare l'esperienza visiva senza compromessi.

Insomma, il Dell SE2722HX offre un display di alta qualità a un prezzo estremamente competitivo di 113,99€, rispetto al prezzo originale di 146,56€. Con caratteristiche come AMD FreeSync, ComfortView e una gestione intelligente dello spazio, rende ogni sessione d'uso meno faticosa per gli occhi e più coinvolgente.

Vedi offerta su Amazon