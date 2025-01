Monitor ASUS TUF: prestazioni da pro al prezzo più basso di sempre! (144€)

Un'occasione da non perdere per i videogiocatori! Oggi su Amazon, ASUS TUF Gaming VG249Q3R è in offerta al prezzo più basso di sempre di 144,07€. Questo monitor è una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate senza spendere una fortuna.

ASUS TUF Gaming VG249Q3R è un monitor da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080) e tecnologia Fast IPS, progettato per garantire immagini nitide e colori brillanti. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 180 Hz e al tempo di risposta di appena 1 ms (GTG), potrete vivere un’esperienza di gioco fluida e reattiva, ideale per gli sparatutto, i titoli sportivi e i giochi di strategia. La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) elimina ghosting e motion blur, assicurandovi immagini sempre chiare anche durante le scene più veloci.

Questo monitor è dotato di tecnologia FreeSync e Adaptive-Sync per eliminare tearing e stuttering, rendendo il gameplay ancora più coinvolgente. Il pannello copre il 100% dello spazio colore sRGB, offrendo una qualità visiva eccellente per qualsiasi tipo di contenuto. Non mancano funzioni avanzate come Shadow Boost, che illumina le aree scure senza sovraesporre quelle chiare, e il filtro Low Blue Light, che protegge gli occhi durante le sessioni di gioco più lunghe. Con opzioni di connettività avanzate, tra cui due HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta incredibile: il monitor ASUS TUF Gaming VG249Q3R è disponibile oggi su Amazon al prezzo speciale di 144,07€. Un prodotto di qualità eccezionale a un prezzo così competitivo è difficile da trovare, quindi affrettatevi!