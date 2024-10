Yankee Candle | Le migliori per Natale 2024

Le candele sono un vero e proprio must per chi desidera rendere la casa più natalizia e l’aria più profumata. Yankee Candle è un marchio estremamente famoso e conosciuto in tutto il mondo per le sue creazioni dalle fragranze uniche e dagli ingredienti di alta qualità.

La cera, gli aromi, il vetro e gli stoppini di ogni candela sono il risultato di un’attenta ricerca mirata alla creazione di un prodotto qualitativamente impeccabile, sia dal punto di vista dei materiali di costruzione, che dal lato dell’efficacia. La linea natalizia di candele Yankee Candle presenta una grandissima varietà di aromi pensati per venire incontro a tutti i gusti. Ecco quali sono le migliori da acquistare e regalare a Natale 2021.

Le migliori Yankee Candle per Natale

Yankee Candle: calendario dell’avvento a ghirlanda

La scelta migliore per un dicembre all’insegna del profumo

Il calendario dell’avvento a ghirlanda di Yankee Candle è un vero must per chi vuole iniziare a vivere nel vero spirito del Natale già dall’inizio del mese. La sua confezione ottagonale a forma di ghirlanda e i suoi bellissimi disegni natalizi lo rendono l’oggetto perfetto per trasformare ogni giorno di dicembre in un momento speciale, o un ottimo regalo per un amico o una persona cara. Dietro alle caselline ci sono 24 candele tea light profumate in otto diversi colori e fragranze: nello specifico, troverete tre candeline Twinkling Lights, tre Christmas Market, tre Letters to Santa, tre Christmas Eve Cocoa, tre Snowflake Cookie, tre Angel’s Wings, tre Candlelit Cabin e infine tre Christmas Cookie. Ma non è tutto: all’interno della confezione troverete anche un porta candela tea light col marchio Yankee Candle. Inoltre, acquistando il calendario dell’avvento a ghirlanda avrete la possibilità di provare tutte le fragranze festive disponibili nel 2021.

Yankee Candle Christmas Magic

Il profumo perfetto per le vacanze natalizie

La Yankee Candle Christmas Magic è la candela perfetta per diffondere in tutta la casa una fragranza tipicamente natalizia. Il suo profumo è stato studiato proprio per portare tra le mura di casa la vera essenza dei boschi innevati: accendendola potrete godervi un intenso aroma di legno di Cedro, Betulla, Aghi di Pino, Bergamotto, Mandarino ed Eucalipto. La Christmas Magic grande viene venduta in un’elegante giara di vetro il cui design è ispirato agli antichi vasi delle farmacie. Grazie al comodo coperchio bombato in vetro sarà ancora più facile mantenere la fragranza nei momenti in cui la candela è spenta. Lo stoppino è invece realizzato in fibre naturali al 100% e garantisce una combustione di oltre 150 ore. Potrete acquistare la stessa candela in altri tre formati, ovvero medio, piccolo e nella confezione da sei lumini.

Yankee Candle Evergreen Mist

La migliore per gli amanti delle fragranze fresche

La Yankee Candle Evergreen Mist viene venduta negli stessi formati della Christmas Magic: sarà possibile acquistare la versione in giara di vetro con coperchio grande, media, piccola o la confezione da sei lumini. In questo caso la fragranza che si sprigionerà nell’aria è molto più fresca: l’intera casa profumerà di aghi di pino e mirtilli rossi. L’aroma di questa candela è stato studiato appositamente per ricordare le classiche e profumatissime ghirlande natalizie costruite con rametti di abete appena tagliati. Anche in questo caso sarà garantita una combustione di oltre 150 ore.

Yankee Candle set regalo 4 candele

Il regalo di natale perfetto

Il set regalo da 4 candele di Yankee Candle è la soluzione perfetta per un regalo economico ma di classe. La confezione sui toni del rosso è decorata con grande cura con abeti, foglie di agrifoglio e palline natalizie. Il pacco regalo contiene quattro candeline dalla durata di 15 ore l’una in quattro diverse profumazioni natalizie: oltre alla classica Notte di Natale, troverete le buonissime Biscotto di Natale, Cachemire delicato e Luci Scintillanti

Yankee Candle Christmas Cookie

Un profumo di biscotti natalizi che non finisce mai

La Yankee Candle Christmas Cookie viene venduta negli stessi formati di Christmas Magic e Christmas Garland: questa volta la candela sarà bianca e avrà un dolce profumo di torta alla vaniglia e biscotti natalizi. Anche in questo caso il cero sarà arricchito da un’elegante giara di vetro e da un coperchio la cui funzione è quella di mantenere la fragranza.

Yankee Candle set regalo da 18 tea light

18 candeline profumate per tutti i gusti

Questo splendido set regalo da 18 tea light, è l'ideale per chi cerca di aggiungere un tocco di magia e profumo alla propria casa durante le festività. Questo set comprende 18 tea light profumate nelle varietà Snow Globe Wonderland, Snowflake Kisses e Peppermint Pinwheels, oltre a un elegante supporto per tea light in ceramica placcata oro.

Con una durata fino a 6 ore, queste candele creano un'atmosfera accogliente e donano a ogni stanza un bagliore scintillante e un aroma invitante.

Yankee Candle calendario dell’avvento a libro

Il perfetto conto alla rovescia in attesa del Natale

Il calendario dell’avvento a libro di Yankee Candle è l’idea perfetta per rendere speciale ogni giorno in attesa del giorno di Natale e per regalare la stessa gioia a un amico. Grazie alla sua esclusiva varietà di 24 fragranze, tra cui Silver Sage & Pine, Cinnamon Stick, Vanilla Bean Espresso e molte altre, rappresenta il modo migliore per godersi ogni giorno fino a Natale. Perfetto per gli amanti delle candele e delle fragranze di qualità, ma anche per chi desidera aggiungere un tocco di eleganza e atmosfera alla propria casa durante le festività.

Yankee Candle calendario dell’avvento con 24 lumini

Perfetto per rendere speciali tutti i giorni di dicembre

Il calendario dell’avvento con 24 lumini è leggermente diverso da quelli descritti in precedenza. Si tratta di un regalo originale e profumato, perfetto per immergersi nelle festività attraverso i sensi. Grazie alla sua varietà di fragranze, che cambiano quotidianamente, l'attesa delle festività diventa un viaggio olfattivo unico da scoprire giorno per giorno. Questo calendario dell'Avvento racchiude una selezione di fragranze irresistibili: il dolce aroma di biscotti natalizi appena sfornati con Christmas Cookie, l’atmosfera calda e nostalgica di Christmas Eve che cattura la magia della Vigilia, e l’accogliente profumo speziato di Cannella Stick. Silver Sage & Pine porta una freschezza vivace di aghi di pino e salvia, mentre Black Cherry incanta con la dolcezza intensa delle ciliegie nere. Ambra & Sandalwood diffonde un profumo legnoso e rilassante, e Wild Orchid & Bayside Cedar mescola note floreali esotiche con la freschezza della costa. Incluso anche un portacandele decorativo, perfetto per valorizzare ogni candela e accompagnare l’attesa fino a Natale.