Fin da bambini, c'era una cosa che, trovata sotto l'albero, ci faceva davvero battere forte il cuore: era trovare tra i regali un nuovo videogioco da scoprire, con cui avremmo passato tante ore e con cui ci saremmo divertiti per tutte le vacanze. Adesso le cose sono un po' diverse, certe, ma la magia di trovare un videogioco sotto l'albero di Natale non cambierà mai.

Ecco che così, nella nostra serie di guide in cui vi consigliamo quelli che sono i migliori prodotti da regalare ai videogiocatori, oggi vogliamo svelarvi quali sono i migliori giochi PS5 da regalare (o regalarsi, che ci sta) a Natale. Abbiamo selezionato soprattutto giochi prodotti direttamente da Sony, ma non solo: PlayStation è nota per la qualità della sua produzioni esclusive, ma abbiamo voluto includere anche alcune proposte di terze parti che, oltre ad avere prezzi più accessibili, sarebbero a loro volta dei graditi regali per qualsiasi videogiocatore.

Andiamo allora con la nostra selezione!

Migliori giochi PS5 da regalare a Natale

Horizon: Forbidden West

Un open world per tutti

Il ritorno di Aloy, che è stata una delle uscite più importanti dello scorso anno per il mondo PlayStation, ha colpito nel segno. Horizon: Forbidden West migliora tutto quello che andava migliorato rispetto all'episodio originale, Zero Dawn, portando i giocatori a confrontarsi con un open world ricco, vivo e dove anche le attività secondarie sono diventate finalmente all'altezza delle aspettative.

Con una grande direzione artistica e una splendida colonna sonora, il nuovo viaggio di Aloy è senza dubbio un gioco che farà innamorare qualsiasi possessore di PS5. Approfonditene la conoscenza nella nostra video recensione.

God of War: Ragnarok

Il premiatissimo ritorno di Kratos

Una delle uscite di punta su PS5 dal lancio a oggi è stata quella di God of War: Ragnarok, che ha sfiorato il titolo di miglior gioco del 2022 ai The Game Awards, ma ha arraffato tantissimi premi.

La crescita di Atreus e il percorso di Kratos in questo seguito, che amplia le possibilità di gameplay e vi fa confrontare con ben Nove Regni e nuove minacce dal mito norreno, è un regalo che tutti i possessori della console di casa Sony vorrebbero trovarsi sotto l'albero. Trovate qui la video recensione dettagliata.

Stray

Il gatto più chiacchierato dei videogiochi

Se c'è un gioco di cui i possessori di PS5 e amanti dei gatti hanno sentito parlare, quello con ogni probabilità è Stray. Ambientato in un mondo post-apocalittico pieno di misteri – o almeno così sembra – questo titolo vi mette nei panni di un gatto randagio che cerca di ritrovare la via verso gli amici, da cui si è separato dopo una caduta.

Il nostro beniamino, tra fusa e miagolii, vivrà così un'avventura più significativa di quanto potreste pensare. La disamina completa è nella nostra video recensione.

The Last of Us - Part I

Per chi ha amato la serie HBO

La serie HBO a tema è stata un vero successo (come abbiamo visto nella recensione), quindi il modo migliore per avvicinare qualcuno alla saga videoludica è regalargli, ora, The Last of Us - Part I per permettergli di scoprire quella stessa storia in tutta la sua potenza interattiva.

Questa versione rivisitata del gioco originale uscito nel 2013 spolvera il comparto tecnico per renderlo al passo con PS5, permettendovi di vivere il viaggio originale di Joel ed Ellie approfittando di diverse migliorie. Può essere uno splendido regalo anche per chi, in generale, cerca un gioco maturo, dalla fortissima impronta narrativa. La nostra video recensione completa è disponibile a questo link.

Returnal

Per chi non ha paura delle sfide

Returnal è diverso da qualsiasi altra produzione firmata dagli studi interni di Sony. Questo gioco, che è stato reso possibile soprattutto dai caricamenti rapidi dell'SSD di PlayStation 5, vi mette nei panni di Selene, una donna intrappolata in mondi ostili e in un terrificante loop temporale.

Nel tentativo di uscirne, di ritorno in ritorno, Selene affronterà delle sfide davvero ostiche, che metteranno alla prova le vostre capacità di videogiocatori. Da regalare a chi ama sentirsi sfidato dai videogame, come analizzato nella nostra video recensione.

Marvel's Spider-Man 2

Il gioco perfetto per chi ama i supereroi

È stata una delle uscite più importanti dell'anno su PS5 e probabilmente sapete già tutto quello che lo riguarda: ecco perché Marvel's Spider-Man 2 può essere un regalo di Natale perfetto per chi possiede una PS5 e ama le storie epiche dei supereroi.

Con il suo intrigo che coinvolge Peter Parker, Miles Morales e Venom, il titolo di Insomniac Games è ideale sia per chi è abituato a masticare videogiochi da sempre, sia per chi ci si sta avvicinando da poco, permettendo a entrambi i profili di godersi un'avventura ben rifinita, tecnicamente sorprendente e dove i poteri di Spidey da sfoggiare sono parecchio divertenti.

Potete saperne di più dando un'occhiata alla nostra video recensione.

Kena: Bridge of Spirits

Come un film Pixar

Continuiamo la selezione con il delizioso Kena: Bridge of Spirits, videogioco di avventura in cui a colpire subito è la direzione artistica – simile a quella dei più amati film d'animazione della Pixar.

Il gioco unisce a personaggi adorabili e un mondo colorato a un discreto livello di sfida, quindi rappresenta un ottimo regalo di Natale, peraltro disponibile a un prezzo per niente proibitivo. Potete scoprire di più su questo titolo, molto premiato al momento della sua uscita, nella video recensione.