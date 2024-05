Surface Pro 9: SUPER SCONTO di 460€ su quest'ottimo notebook 2 in 1!

Se state cercando un notebook 2 in 1 che unisca versatilità e leggerezza, il Microsoft Surface Pro 9 potrebbe essere la scelta ideale per voi. Pur non disponendo di tecnologie all'avanguardia come OLED o MiniLED, il suo display offre una risoluzione elevata che non mancherà di soddisfarvi. Oggi, Amazon propone uno sconto significativo sulla versione con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, disponibile al prezzo speciale di 869,99€. con uno sconto dell'11% sul costo originale di 1.329€! Un vero affare, se considerate che questo è il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto.

Microsoft Surface Pro 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Microsoft Surface Pro 9 è la scelta perfetta per gli utenti che cercano la giusta combinazione di potenza, portabilità e versatilità. Dotato di un processore Intel Core di 12ª generazione con grafica Intel Iris Xe, si adatta sia alle esigenze dei professionisti che necessitano di una macchina in grado di gestire software impegnativi, sia degli studenti che cercano un portatile affidabile per le loro attività quotidiane.

Il display touchscreen PixelSense da 13 pollici offre un'esperienza utente intuitiva e reattiva, perfetta per chi utilizza la penna digitale, che migliora sia la creatività che la produttività. Con un'autonomia fino a 15,5 ore, vi accompagnerà per tutta la giornata di lavoro o di studio senza la necessità di cercare una presa di corrente per la ricarica. Inoltre, la sua leggerezza e il design elegante lo rendono un ottimo compagno di viaggio per chi è sempre in movimento.

Le porte Thunderbolt 4 offrono una connettività estesa, agevolando chi necessita di collegare il portatile a più schermi o dispositivi esterni e ampliando così le opzioni di utilizzo in diversi contesti, sia lavorativi che di intrattenimento. Insomma, se state cercando un computer all'avanguardia, con prestazioni elevate e un design curato, Microsoft Surface Pro 9, ora in super offerta a 869,99€, soddisferà le vostre esigenze di efficienza, intrattenimento e stile.

Vedi offerta su Amazon