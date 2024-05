SVENDITA TOTALE! Microsoft Surface Laptop 5 oggi a SOLI 899€

Microsoft Surface Laptop 5 da 13 pollici è un notebook da lavoro di rara eleganza e leggerezza, ideale per l'ufficio. Questo modello premium presenta un touchscreen PixelSense da 13,5 pollici, processori Intel Core di dodicesima generazione e una batteria a lunga durata per garantire una produttività che dura tutto il giorno. Con funzionalità innovative come i microfoni Studio e l'accesso a Xbox Game Pass Ultimate, è perfetto per lavoro, intrattenimento e gaming. Originariamente proposto a 1.499€, poi sceso a 1.099,99€, ora è disponibile per soli 899€. Non perdete questa occasione unica per migliorare la vostra esperienza digitale con stile e potenza.

Microsoft Surface Laptop 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Microsoft Surface Laptop 5 da 13 pollici è perfetto per chi cerca un dispositivo che combini eleganza, leggerezza e prestazioni elevate. Con il suo design raffinato e la tastiera confortevole, è ideale per chi trascorre molte ore davanti allo schermo e desidera un'esperienza d'uso piacevole. Il touchscreen PixelSense da 13,5 pollici e i processori Intel Core di dodicesima generazione lo rendono particolarmente adatto a professionisti e studenti che hanno bisogno di una produttività ultraportatile in qualsiasi situazione. Grazie alla connettività Thunderbolt 4 e alla batteria a lunga durata, è perfetto anche per lunghe giornate fuori ufficio o aula.

Inoltre, Microsoft Surface Laptop 5 è progettato per soddisfare le esigenze degli appassionati di intrattenimento, grazie a Dolby Vision e Dolby Atmos che portano l'esperienza cinematografica a un nuovo livello. Per i videogiocatori, la compatibilità con Xbox Game Pass Ultimate consente di accedere a centinaia di titoli di alta qualità, caratteristica che lo rende una scelta eccellente anche per l'intrattenimento interattivo. Con l'integrazione delle funzioni avanzate di Windows 11, come Windows Hello e uno spazio di archiviazione protetto nel cloud con OneDrive, si presenta come un'opzione sicura e affidabile per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia alla ricerca di un portatile pronto ad affrontare qualsiasi sfida quotidiana.

Proposto a soli 899,00€, Microsoft Surface Laptop 5 da 13 pollici è un'ottima scelta per chi desidera un dispositivo all'avanguardia, versatile e performante. La combinazione di caratteristiche tecniche avanzate, la qualità costruttiva tipica della gamma Surface e il prezzo vantaggioso lo rendono una scelta consigliata per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia che non vogliono compromessi tra portabilità e potenza.

