Metro Exodus per PS5 a meno di 30€ su Amazon

Metro Exodus, chi dovrebbe acquistarlo?

Come abbiamo visto nella nostra recensione, Metro Exodus è un videogioco adatto agli amanti dell'avventura e dell'azione. Lo sparatutto di 4A Games e Deep Silver offre una suggestiva ambientazione in una Russia post-apocalittica tra le rovine di una Mosca distrutta, con una storia intricata e strettamente connessa al destino del protagonista.

Aquistare Metro Exodus può rivelarsi un'ottima idea per i giocatori alla ricerca di una sfida tattica e di un arsenale di armi da personalizzare sul campo. Oltre al gioco base, la Complete Edition include una vasta gamma di contenuti scaricabili, arricchendo l'avventura con nuove trame e aree esplorative. Si tratta del gioco ideale per chi predilige intricati combattimenti strategici contro nemici umani e mutanti, e desidera un titolo che mantenga integre le radici della serie, pur offrendo una lunga serie di novità.

