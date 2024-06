Metro Exodus Complete Edition per Xbox a 20€: una storia post-apocalittica!

Avete effettuato il pre-order di Assassin's Creed Shadows? Bene, mentre aspettate l'uscita ufficiale, oggi vi consigliamo l'acquisto di Metro Exodus Complete Edition per Xbox, attualmente disponibile su Amazon a 19,99€, rispetto al prezzo originale di 29,98€. Questo rappresenta uno sconto del 33%. Questa edizione è perfetta per gli appassionati del genere survival horror e per chi ama le storie post-apocalittiche. Include anche due contenuti scaricabili, potenziati per Xbox Series X|S con grafica 60 FPS fino a una risoluzione 4K e illuminazione ray tracing.

Metro Exodus Complete Edition per Xbox, chi dovrebbe acquistarlo?

Metro Exodus (ecco la nostra recensione) è l'acquisto perfetto per gli amanti delle atmosfere post-apocalittiche e per i fan degli sparatutto narrativi che cercano un'avventura profondamente coinvolgente. Consigliato a chi si appassiona ai survival horror, questa edizione completa offre non solo la grafica migliorata ma include anche tutti i contenuti scaricabili rilasciati, come "The Two Colonels" e "Sam's Story". Questo rende il gioco un'esperienza ideale sia per i neofiti della serie che desiderano esplorare le rovine di una Mosca distrutta sia per i veterani ansiosi di immergersi nuovamente in quest'universo migliorato e ampliato.

Con una narrazione che si estende attraverso le stagioni, dall'inizio della primavera fino al cuore di un inverno nucleare, il gioco segue il viaggio epico del protagonista in una Russia devastata. La combinazione di combattimenti, furtività, esplorazione e elementi horror, insieme a una storia che cattura e coinvolge il giocatore, rende Metro Exodus un acquisto consigliato per chi cerca un'esperienza ricca di atmosfera e sfide. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per vivere o rivivere l'epica avventura di Metro Exodus nella sua edizione più completa e migliorata.

