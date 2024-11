Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: rivivi la leggenda su Xbox a META' PREZZO! -50%

Con l'inizio della settimana del Black Friday su Amazon, le offerte straordinarie non mancano, e tra queste spicca un’occasione imperdibile per gli amanti dei videogiochi. La Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per Xbox è disponibile a soli 29,97€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale di 59,99€. Un’offerta unica per immergersi nelle origini della leggendaria saga stealth-action di Hideo Kojima.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, chi dovrebbe acquistarlo?

La collection riunisce i titoli che hanno fatto la storia di Metal Gear, offrendo ai giocatori un viaggio emozionante attraverso alcune delle avventure più iconiche. In questa edizione sono inclusi i capitoli che hanno dato vita alla serie, come Metal Gear, il primo storico gioco che introduce Solid Snake, e Metal Gear 2: Solid Snake, che ha consolidato il gameplay stealth e una narrazione profonda. Non manca Metal Gear Solid, l’indimenticabile capolavoro che ha rivoluzionato il genere, qui presentato con le VR Missions/Special Missions per un’esperienza completa. A completare la raccolta troviamo le versioni HD di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, con grafica migliorata e contenuti aggiuntivi.

La Master Collection Vol. 1 non si limita ai giochi principali. Include anche contenuti bonus esclusivi che arricchiscono ulteriormente l’esperienza. Tra questi, due romanzi grafici digitali, creati dall’acclamato illustratore Ashley Wood, che raccontano gli eventi di Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2 attraverso illustrazioni animate e completamente doppiate. Inoltre, sono presenti un libro di sceneggiature con i testi in-game e un Master Book che esplora in dettaglio la storia e i personaggi dell’universo di METAL GEAR.

Questa raccolta è pensata sia per i veterani della serie, che possono rivivere le loro avventure preferite, sia per i nuovi appassionati che desiderano scoprire un pezzo fondamentale della storia videoludica. Con la sua combinazione di gameplay avvincente, trama cinematografica e contenuti extra, rappresenta un’opportunità imperdibile.

