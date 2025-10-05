Bandai ha annunciato un’imperdibile novità per tutti gli appassionati di kaiju e collezionisti di action figure: il nuovo SH MonsterArts Megaguirus Evolution Set, ispirato al film Godzilla × Megaguirus: G Extermination Strategy, uscito nel 2000. Si tratta di un set esclusivo dedicato a una delle creature più iconiche dell’universo di Godzilla, realizzato con la consueta attenzione ai dettagli che contraddistingue la linea SH MonsterArts di Tamashii Nations.

Megaguirus - SH MonsterArts

La figura di Megaguirus è stata attentamente supervisionata dal leggendario Shinichi Wakasa, celebre per il suo lavoro nella creazione dei costumi e delle sculture dei mostri più celebri della saga. Ogni dettaglio è stato riprodotto basandosi direttamente sui design originali tratti dal film, garantendo una fedeltà visiva eccezionale e un livello di realismo di altissimo livello. La colorazione, le texture e le proporzioni sono state curate nei minimi particolari per offrire una rappresentazione fedele e dinamica del gigantesco insetto mutante affrontato da Godzilla.

Il Megaguirus Evolution Set include, oltre alla figura principale, anche minifigure di Meganula e Meganulon, consentendo di ricreare l’intero ciclo evolutivo dello sciame mostruoso. Questi elementi aggiuntivi arricchiscono l’esperienza espositiva e rendono il set ideale per diorami o collezioni tematiche. Inoltre, Bandai ha incluso una base di volo dedicata, perfetta per realizzare pose sospese che esaltano la potenza e la maestosità del kaiju.

La figure, lunga 21 cm con un’apertura alare di 33 cm, è realizzata in PVC, ABS e componenti in die-cast, materiali scelti per garantire solidità e rifiniture di alta qualità. Tra le sue caratteristiche principali spiccano articolazioni avanzate per pose dinamiche, un’accurata fedeltà artistica e un set evolutivo completo che valorizza l’intera linea MonsterArts.

Prezzo e data di uscita

Il SH MonsterArts Megaguirus Evolution Set sarà disponibile in Giappone da marzo 2026. In Italia, il distributore ufficiale Cosmic Group prevede l’arrivo del prodotto per maggio 2026 al prezzo di circa 185,00 euro. Un pezzo imperdibile per i fan di Godzilla e per chi desidera aggiungere alla propria collezione una delle creature più spettacolari del franchise.