Mass Effect Legendary Edition PS4: oggi su Amazon risparmi il 37%!

Oggi Amazon propone un'offerta molto interessante per gli amanti del genere RPG e dei fan di una delle saghe videoludiche spaziali più celebri. La Mass Effect Legendary Edition è disponibile con uno sconto del 37%, che abbassa il prezzo da 49,99€ a soli 31,61€! Questa edizione, che racchiude le epiche avventure del Comandante Shepard, include tutti i contenuti fondamentali del gioco originale e più di 40 contenuti scaricabili rimasterizzati in 4K Ultra HD. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, nonostante mantenga alcuni difetti originali, come la qualità della vita e l'IA, la Legendary Edition offre un'esperienza di gioco notevolmente migliorata.

Mass Effect Legendary - Edition PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta su Mass Effect Legendary Edition rappresenta un'ottima opportunità sia per i veterani del franchise, sia per i nuovi arrivati. Per i fan della saga originale di Mass Effect, è un'occasione straordinaria per immergersi nuovamente nelle avventure epiche del Comandante Shepard, arricchite da una grafica rimasterizzata e ottimizzata in 4K Ultra HD.

Allo stesso tempo, è consigliata anche ai nuovi giocatori che sono attratti dalla fama della serie ma che non hanno ancora avuto modo di esplorarla. La Legendary Edition costituisce il punto di ingresso ideale per chi desidera scoprire cosa rende unica la saga di Mass Effect, godendo allo stesso tempo di un'esperienza aggiornata e migliorata.

Il gioco include tutti i contenuti di base per single player di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, più 40 contenuti scaricabili tra cui armi, corazze e pacchetti promozionali. Ogni aspetto della trilogia è stato ottimizzato in 4K Ultra HD, garantendo così un'esperienza visiva senza precedenti.

Oggi, approfittando di questa vantaggiosa offerta Amazon, potete beneficiare di un corposo sconto del 37% sul prezzo originale e acquistare Mass Effect Legendary Edition a soli 31,61€!

Vedi offerta su Amazon