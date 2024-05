Mars rover Perseverance LEGO al MINIMO STORICO di 72€!

Se amate lo spazio non dovete lasciarvi sfuggire il Mars rover Perseverance LEGO, oggi disponibile su Amazon a soli 72,18€, rispetto al prezzo originale di 75,99€. Ideale dai 10 anni in su, questo set spaziale offre un'esperienza di costruzione unica con il suo modello di rover dotato di sterzo a 360°, braccio mobile e sospensioni articolate. Include anche un modello dell'elicottero Ingenuity della NASA, per testare il volo a motore su Marte. Arricchito da un'app AR per esplorare i dettagli del rover e della sua missione, regala un viaggio coinvolgente nell'ingegneria e nell'esplorazione spaziale.

Mars rover Perseverance LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mars rover Perseverance LEGO è l'ideale per giovani (e adulti) esploratori dello spazio e appassionati di ingegneria dai 10 anni in su. Questo set, non solo diventa un'esperienza educativa che introduce ai concetti dell'esplorazione spaziale e dell'ingegneria meccanica, ma offre anche un coinvolgente gioco di costruzione che stimola la creatività e la curiosità scientifica.

Grazie ai suoi 1132 pezzi, è possibile costruire un modello dettagliato del Mars rover Perseverance, completo di sterzo a 360°, braccio mobile, sospensioni articolate e l'elicottero Ingenuity della NASA, potendo così simulare le avventure di esplorazione su Marte. L'esperienza è ulteriormente arricchita dall'app AR che permette di scoprire da vicino le funzionalità e le sfide del vero rover su Marte.

Disponibile al prezzo di 72,18€, il Mars rover Perseverance LEGO non è solo un gioco, ma un vero e proprio oggetto da collezione che ispira curiosità e divertimento. Vi consigliamo di cogliere l'opportunità di acquistare questo set per vivere un'esperienza unica, dove potrete esplorare l'universo dell'ingegneria e della scoperta spaziale.

