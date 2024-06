Mars rover Perseverance LEGO a 84€ per un viaggio nello spazio!

Mentre aspettate l'uscita di LEGO Horizon Adventures, non perdete l'occasione di vivere un'avventura emozionante con il Mars rover Perseverance LEGO disponibile su Amazon. Attualmente in offerta a 84,59€, rispetto al prezzo originale di 94,99€, avrete così uno sconto dell'11%. Questo intricato set offre un'opportunità unica per esplorare le sfide dell'esplorazione spaziale con un modello molto dettagliato. Oltre al rover, il set include anche l'elicottero Ingenuity della NASA, per un'esperienza più coinvolgente. È anche fornito di un'app di realtà aumentata che arricchisce il gioco con dettagli e missioni immersive. Affrettatevi a cogliere questa offerta su Amazon per un regalo che affascinerà tutti gli aspiranti esploratori dello spazio.

Mars rover Perseverance LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mars rover Perseverance LEGO è destinato a chi è affascinato dall'esplorazione dello spazio e dalla robotica. Grazie alle sue dettagliate funzionalità, come il braccio mobile, le sospensioni articolate e la sterzatura a 360 gradi, questo set è l'ideale per ragazzini dai 10 anni in su desiderosi di imparare giocando sulle complessità dell'esplorazione marziana. Il modello non serve solo come un giocattolo ma è perfetto come strumento didattico, alimentando la curiosità per la scienza e la tecnologia attraverso una maneggevole esperienza tattile.

Questo set coinvolge infatti in un percorso di apprendimento interattivo sulla tecnologia e l'esplorazione spaziale. È composto da 1132 pezzi, che permettono di assemblare una fedele replica del rover e il kit comprende anche l'elicottero Ingenuity della NASA che ha accompagnato il rover in missione ed è stato utilizzato per testare il volo su Marte. Il rover completato è in grado di spostarsi sulle superfici più difficili.

Con un prezzo attuale di 84,59€ invece in 94,99€, rappresenta un'opportunità imperdibile per regalare o regalarsi un'esperienza davvero avvincente. L'alta qualità dei dettagli, la componente educativa e la possibilità di esplorare la realtà aumentata lo rendono un'idea regalo che stimola la fantasia e la voglia di scoprire, consigliato per tutti gli amanti dello spazio e della scienza.

Vedi offerta su Amazon