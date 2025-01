Mai più dispositivi scarichi: questo mini powerbank oggi COSTA SOLO 11,99€!

Se state cercando un powerbank compatto, efficiente e conveniente, oggi è il momento giusto per approfittare di questa offerta su Amazon: il mini powerbank del marchio Kuulaa da 5000 mAh è disponibile a soli 11,99€ grazie a uno sconto del 33%. Non lasciatevelo sfuggire!

Il mini powerbank del marchio Kuula è perfetto per chi cerca un dispositivo pratico e portatile senza rinunciare alla potenza. Con una capacità di 5000 mAh, è in grado di ricaricare completamente la maggior parte degli smartphone almeno una volta, garantendovi energia sufficiente per affrontare la giornata. Le sue dimensioni compatte (76,4 x 34,8 x 25,8 mm) e il peso di appena 103 g lo rendono ideale per essere trasportato ovunque: in tasca, in borsa o nello zaino.

Un altro punto di forza è il display LED integrato, che vi permette di controllare con precisione la carica residua semplicemente scuotendo il dispositivo. In questo modo, saprete sempre quando è il momento di ricaricarlo.

Questo power bank è dotato di tecnologia di ricarica rapida PD 15W e QC 3.0A, che garantisce una ricarica efficiente e veloce per i dispositivi compatibili. È ampiamente compatibile con smartphone di ultima generazione come iPhone 15, 14, 13 e modelli precedenti, oltre a una vasta gamma di dispositivi Android tra cui Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus e molti altri. Inoltre, supporta anche accessori come AirPods e AirPods Pro.

Grazie al cavo USB-C integrato, non dovrete preoccuparvi di portare con voi cavi aggiuntivi. La ricarica completa del power bank richiede solo 1,5 ore utilizzando un adattatore e un cavo di ricarica rapida.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: con uno sconto del 33%, potete acquistare il mini powerbank del marchio Kuula da 5000 mAh a soli 11,99€ su Amazon. Un investimento intelligente per rimanere sempre connessi e con il telefono carico in ogni momento. Affrettatevi, l’offerta è valida solo per un periodo limitato!