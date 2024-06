MA CHE PREZZO! Apple Watch Ultra 2 in OFFERTA a soli 721€!

Apple Watch Ultra 2, con GPS + Cellular, 49mm e cassa in titanio, è ora disponibile su Ebay al prezzo speciale di 720€, grazie al codice sconto VACANZE24 dal valore del 10% applicabile in fase di acquisto. Questo smartwatch non solo è un fitness tracker di alta precisione, ma è anche progettato per resistere agli ambienti più ostili, che siate sotto il sole battente o sott'acqua fino a 100 metri. Grazie al suo display Retina always-on luminosissimo, potrete godere di una visibilità eccezionale in qualsiasi condizione, mentre il cinturino Trail Loop garantisce comfort durante l'esercizio. Inoltre, offre una durata della batteria che va fino a 36 ore, ampliabile a 72 in modalità Risparmio energetico.

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm, chi dovrebbe acquistarlo?

Apple Watch Ultra 2 è il compagno ideale per gli utenti che cercano un dispositivo che possa tener loro compagnia nelle avventure più estreme e nelle attività fisiche più impegnative. Se vi definite sportivi, amanti dell'outdoor o professionisti degli sport acquatici, questo smartwatch è progettato su misura per voi. Grazie alla sua cassa resistente in titanio, alla batteria a lunghissima durata e alle funzionalità avanzate per il tracking della salute, Apple Watch Ultra 2 soddisfa le esigenze di chiunque voglia unire una vita attiva alla tecnologia più avanzata. Con la possibilità di effettuare chiamate e inviare messaggi senza l'uso dello smartphone, consultare mappe e ascoltare musica in streaming, è l'accessorio ideale sia per lo sport, che per la vita di tutti i giorni.

Questo smartwatch è inoltre la scelta perfetta per gli amanti della tecnologia e del design che non vogliono rinunciare a funzionalità avanzate per la salute e la sicurezza, come il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, l'ECG, il rilevamento delle cadute e molto altro. Grazie alle sue capacità di connettività cellulare, vi offre libertà di movimento senza precedenti.

Apple Watch Ultra 2 si presenta come uno smartwatch robusto, versatile e con caratteristiche tecniche all'avanguardia, pensato per gli appassionati di fitness e avventura. L'investimento di 721€ garantisce un dispositivo che non solo vi tiene connessi senza il bisogno del telefono, ma che può anche risultare vitale in situazioni di emergenza grazie alle sue funzioni di sicurezza. Raccomandiamo l'acquisto per un'elevata esperienza d'uso in qualsiasi condizione esterna e per il suo contributo significativo nel monitoraggio della salute quotidiana e durante attività sportive estreme.

Nota: ricordate di utilizzare il codice sconto VACANZE24 in fase di check-out per ottenere lo sconto del 10%!

