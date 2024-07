L'ornitottero di Dune LEGO a soli 127€: DA COLLEZIONE!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo l'ornitottero di Dune LEGO, attualmente in offerta su Amazon a soli 140,99€ rispetto al prezzo originale di 164,99€, consentendo di risparmiare con uno sconto del 15%. Non perdete però l'opportunità di attivare il coupon in pagina per ottenere una riduzione extra del 10% arrivando al prezzo di 126,89€. Questo set per adulti è pensato per i fan di Dune del 2021 e include 8 minifigure dei personaggi visti nel fim. Un vero cimelio cinematografico, ideale per ricreare le scene del film o come idea regalo a tema film.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout. Il coupon è valido fino a mercoledì 31 luglio, salvo esaurimento.

Ornitottero di Dune LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ornitottero LEGO è una scelta ideale per gli appassionati della saga di Dune e, più in generale, per gli amanti dei film di fantascienza che cercano un modello da costruire e esporre. Questo set soddisfa l'esigenza di rivivere le emozionanti scene del film attraverso un oggetto di alta qualità e ricco di dettagli. Grazie alle 8 minifigure incluse, tra cui Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho e il barone Harkonnen, si possono ricreare le avventure vissute sui pianeti desertici di Dune.

Questo modello dettagliato è caratterizzato da ali apribili funzionanti e un carrello di atterraggio retrattile, rendendolo un pezzo da esposizione ideale tanto in modalità volo quanto in atterraggio. Cosa rende questo set speciale? Con i suoi 1.369 pezzi, l'ornitottero LEGO diventa un cimelio da collezione unico, misurando 23 cm di altezza, 57 cm di lunghezza e 79 cm di larghezza quando le ali sono completamente spiegate. È una proposta imperdibile per aggiungere un tocco di fantascienza e avventura alla vostra collezione LEGO!

Attualmente offerto a 126,89€, rispetto al prezzo originale di 164,99€, l'ornitottero LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per i fan del film Dune e gli appassionati di cinema. Non solo incorpora diverse caratteristiche tecniche affascinanti e dettagli autentici che celebrano il film, ma è perfetto anche come un'idea regalo. Consigliamo l'acquisto di questo set per vivere appieno la magia e l'avventura di Dune, ricreando a casa vostra le scene più memorabili del film. Ricordatevi di attivare il coupon!

Vedi offerta su Amazon