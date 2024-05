SUPER SCONTO sulla tastiera meccanica gaming Logitech G513!

Siete alla ricerca di una nuova tastiera da gaming per migliorare la vostra esperienza di gioco su PC? Oggi Amazon propone un'offerta molto interessante che fa proprio al caso vostro! La tastiera Logitech G513 è rinomata per la sua struttura in alluminio spazzolato e per l'illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile. Grazie agli switch meccanici GX Brown Tactile, assicura un ottimo feedback tattile. Oggi è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 129,00€, con uno sconto del 15% sul prezzo di listino di 151,84€!

Logitech G513, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G513 rappresenta la scelta perfetta per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco di alta gamma, grazie alla sua meccanica avanzata e al design ergonomico. Questo prodotto è particolarmente consigliato per gli utenti che trascorrono lunghe ore davanti al PC, in quanto dispone di un supporto per i polsi in memory foam che assicura un comfort duraturo e previene l'affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco. Gli switch GX Brown offrono un feedback tattile diretto, soddisfacendo le esigenze dei giocatori che cercano una risposta chiara e precisa ad ogni pressione.

Grazie alla sua resistente copertura in lega di alluminio di qualità aeronautica, la Logitech G513 offre non solo una struttura robusta e duratura nel tempo, ma aggiunge anche un tocco di raffinatezza e modernità al design complessivo. Il pass-through USB è un'ulteriore caratteristica che migliora la praticità d'uso, poiché consente il collegamento diretto di altri dispositivi alla tastiera per una ricarica rapida o per connettere un mouse, senza compromettere la velocità di trasferimento dei dati. Infine, la possibilità di personalizzare l'illuminazione di ogni singolo tasto con una vasta gamma di circa 16,8 milioni di colori tramite il software Logitech G HUB offre la libertà di creare un'esperienza di gioco unica e coinvolgente.

La Logitech G513 si distingue come un'opzione eccellente per i giocatori in cerca di una tastiera meccanica cablata di alta qualità con funzionalità avanzate. Grazie alla sua combinazione di personalizzazione dell'illuminazione, switch tattili GX Brown, comfort del supporto per i polsi e solida costruzione in alluminio, è una scelta consigliata per elevare l'esperienza di gioco a un livello professionale, soprattutto a questo prezzo scontato del 15%!

Vedi offerta su Amazon