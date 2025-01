Logitech G502 HERO, uno dei mouse gaming più venduti al mondo, oggi a META' PREZZO!

Se siete appassionati di gaming e desiderate migliorare le vostre performance, allora Logitech G502 HERO è il mouse che fa per voi. Grazie a un sensore HERO 25K con tracciamento di precisione fino a 25.600 DPI, questo dispositivo offre un controllo senza precedenti durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, con uno sconto del 49%, potete acquistarlo a soli 47,49€ invece di 92,99€.

>> Acquista Logitech G502 HERO in sconto su Amazon <<

Il design ergonomico del Logitech G502 HERO è studiato per garantire il massimo comfort anche durante le maratone di gioco più lunghe. Gli 11 pulsanti programmabili vi permettono di personalizzare i comandi in base alle vostre esigenze, offrendo un vantaggio competitivo in qualsiasi genere di gioco. La rotella di scorrimento ultraveloce a doppia modalità consente una navigazione fluida e precisa, adattandosi perfettamente sia alle esplorazioni nei giochi che alla navigazione web.

Una delle caratteristiche distintive di questo mouse è il sistema di regolazione del peso. Potete aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 g ciascuno per ottenere la configurazione ideale in termini di bilanciamento e maneggevolezza. Inoltre, la tecnologia LIGHTSYNC RGB offre un'illuminazione personalizzabile, sincronizzabile con il vostro stile di gioco, creando un'atmosfera immersiva e coinvolgente.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di elevare la vostra esperienza di gioco con Logitech G502 HERO, ora disponibile a 47,49€ grazie a uno sconto del 49%. Un mouse che combina precisione, personalizzazione e comfort, rappresentando un investimento ideale per ogni gamer alla ricerca di prestazioni elevate.