La tastiera Logitech perfetta per la vostra postazione oggi costa meno della metà

La tastiera gaming Logitech G PRO TKL è un'opzione ideale per gli eSports e i videogiochi, poiché offre velocità, precisione e portabilità senza compromessi e soprattutto senza ingombri. I suoi switch meccanici garantiscono un feedback tattile e sonoro, fondamentale per la solidità durante il gioco. Il design tenkeyless la rende compatta e facilmente trasportabile, perfetta per i giocatori che partecipano a tornei. L'illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile aggiunge un tocco di stile senza necessità di software aggiuntivi. La buona notizia è che oggi è proposta a un prezzo scontato del 54% su Amazon rispetto a quello imposto di listino: sarà quindi vostra a soli 66,99€.

Logitech G PRO TKL, chi dovrebbe acquistarla?

Questa tastiera è stata progettata per i giocatori professionisti e gli appassionati di eSports che richiedono prestazioni elevate. Gli switch clicky GX Blue garantiscono una pressione dei tasti solida e sicura, mentre il design compatto e senza tastierino numerico permette una maggiore libertà di movimento per il mouse e agevola il trasporto durante i tornei.

L'illuminazione RGB LIGHTSYNC, senza necessità di software aggiuntivi, è intuitiva e a sua volta vantaggiosa, poiché non avete bisogno di passaggi extra per impostarla come preferite. Con un cavo micro-USB rimovibile e piedini in gomma antiscivolo, la tastiera offre inoltre una connettività sicura e stabilità su qualsiasi superficie.

In conclusione, la tastiera Logitech G PRO TKL offre prestazioni, affidabilità e portabilità per i giocatori più esigenti. Con uno sconto del 54% su Amazon rispetto ai 154€ di listino, rappresenta un ottimo investimento per chi cerca un'esperienza di gioco competitiva senza spendere una fortuna.

