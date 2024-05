Logitech G G713, OTTIMA tastiera gaming RGB, non è mai costata COSI' POCO! -13%

Scoprite la nuova offerta di Amazon inerente alla tastiera gaming Logitech G G713. Con il suo design White Mist, illuminazione RGB LIGHTSYNC, e switch Linear GX marroni, offre comfort, stile e prestazioni adatte sia a giocatori che a professionisti. Originariamente a 137,52€, è ora disponibile a soli 119,00€, con uno sconto del 13%. Approfittate ora dell'occasione!

Logitech G G713, chi dovrebbe acquistarlo?

La tastiera Logitech G G713 è ideale per coloro che trascorrono ore al computer e necessitano di comfort senza compromessi, offrendo un comodo poggiapolsi e un layout compatto che garantisce una sensazione piacevole durante lunghe sessioni di gioco. Gli amanti della personalizzazione troveranno particolarmente attrattiva la possibilità di modificare l'illuminazione attraverso Logitech LIGHTSYNC RGB, con animazioni precaricate che si adattano a ogni stato d'animo e ambiente di gioco. Inoltre, la possibilità di cambiare copritasti e piastre superiori per adattare esteticamente la tastiera ai propri gusti rende la Logitech G G713 un prodotto altamente versatile e personalizzabile.

Adatta a chi non vuole rinunciare alla qualità dei propri dispositivi, la Logitech G G713 soddisfa le esigenze di giocatori che richiedono reattività e precisione grazie agli switch GX. Il design inclusivo e l'estetica da sogno lo rendono anche un pezzo da esposizione, capace di abbellire qualunque setup da gioco.

In sintesi, la Logitech G G713 non è solo una tastiera meccanica ergonomicamente progettata e visivamente accattivante, ma è anche un hub di tecnologia avanzata per il gaming. Con un prezzo di 119,00€, rispetto al prezzo originale di 137,52€, offre un notevole risparmio su un componente di alta qualità che può elevare qualsiasi setup di gioco.

