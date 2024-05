Logitech G G502 X Plus, tra i migliori mouse gaming, oggi vostro a SOLI 113€!

In cerca di un mouse gaming moderno, efficiente ed esteticamente accattivante? Oggi su Amazon trovate il Logitech G G502 X Plus al prezzo scontato di soli 112,99€, rispetto a quello consigliato di 179€. Approfittate di questa occasione per portare la vostra esperienza di gioco al livello successivo.

Logitech G G502 X Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G G502 X Plus è una scelta eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza senza compromessi. Grazie alla sua tecnologia wireless Lightspeed, offre connettività di livello professionale, rendendolo perfetto per chi desidera una risposta immediata senza il fastidio dei cavi. Inoltre, il sensore per gaming Hero 25K garantisce un'altissima precisione, ideale per chi apprezza la precisione millimetrica nei giochi che richiedono un alto livello di dettaglio. La compatibilità con la soluzione di ricarica wireless Powerplay lo rende inoltre una scelta conveniente per chi non vuole preoccuparsi della durata della batteria durante le lunghe sessioni di gioco.

Con la personalizzazione dei pulsanti, compreso il tasto DPI Shift reversibile e rimovibile, e la rotella di scorrimento a doppia modalità, è consigliato per chi cerca un'esperienza su misura, potendo adattare il mouse esattamente alle proprie esigenze. L'illuminazione Lightsync RGB, che permette otto personalizzazioni LED adattabili al gioco, piacerà inoltre agli utenti che desiderano un'estetica accattivante senza sacrificare le prestazioni.

Al prezzo di soli 112,99€, il Logitech G G502 X Plus è la scelta perfetta per chi cerca un mouse da gaming wireless con tecnologie all'avanguardia, progettato per ottimizzare al meglio l'esperienza di gioco. La combinazione di prestazioni, personalizzazione e comfort lo rendono un acquisto consigliato per ogni giocatore che desidera migliorare la propria dotazione con un prodotto di alta qualità e affidabilità.

Vedi offerta su Amazon