L'occasione giusta per acquistare PS5 Slim è arrivata: oggi A SOLI 424,99€!

Se stavate aspettando l'occasione giusta per acquistare una PS5 Slim, è arrivata! Su eBay potete portarvi a casa la nuova console Sony a soli 424,99€, approfittando dello sconto del 10% grazie al codice REGALI24. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità per risparmiare sulla console di ultima generazione più desiderata del momento!

PS5 Slim combina la potente tecnologia di gioco di PS5 con un design elegante e compatto, perfetto per ogni ambiente. Con 1 TB di memoria SSD integrata e un sistema I/O avanzato, i tempi di caricamento sono quasi istantanei, e vi consentono di immergervi subito nell’azione. La qualità visiva è straordinaria grazie al supporto per il ray tracing, il 4K gaming e la tecnologia HDR, che offre una gamma di colori intensa e realistica.

Le funzionalità audio e di gioco fanno il resto: con il Tempest 3D AudioTech vi sentirete al centro dell’azione, mentre il controller DualSense offre un’esperienza tattile senza precedenti con feedback aptico e grilletti adattivi. Inoltre, la console include Astro’s Playroom, un'avventura perfetta per scoprire tutte le funzionalità del DualSense. La retrocompatibilità con oltre 4000 titoli per PS4 vi permette di continuare a giocare ai vostri giochi preferiti, spesso con miglioramenti nelle prestazioni.

Non perdete l’occasione di acquistare PS5 Slim a un prezzo speciale: 424,99€ applicando il codice REGALI24 su eBay. Un’offerta imperdibile per il regalo di Natale perfetto o per voi stessi!