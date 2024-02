PS5 vs PS5 Slim: cosa cambia? Differenze e dettagli

Si è generata qualche piccola confusione intorno a PS5 Slim, il modello dal corpo ridotto (per così dire) di PlayStation 5 che è arrivato sul mercato qualche tempo fa. Alcuni, infatti, si domandano se ci siano specifiche diverse rispetto alla PS5 originale, o se ci si possa aspettare delle performance migliorate dei giochi, come fu all'epoca per PS4 Pro.

Abbiamo quindi deciso di passare rapidamente in rassegna cosa cambia tra PS5 e PS5 Slim, per aiutare chi sta valutando l'acquisto e non sa se dovrebbe scegliere una o l'altra.

PS5 vs PS5 Slim: cosa cambia?

Le dimensioni

Appare chiaro fin dal fatto che si tratti di un modello Slim, ma la differenza più evidente sono le diverse dimensioni.

Come abbiamo visto nella guida in cui approfondivamo quanto la Slim fosse più piccola della Standard, parliamo di una console dal corpo più piccolo rispetto alla precedente – anche se comunque piuttosto ingombrante.

Sony ha parlato di un volume ridotto del 30% nella Slim rispetto alla standard, mentre il peso è di 3,2 kg con lettore Blu-Ray (l'originale pesava 4,5 kg) e di 2,6 kg senza lettore (la standard Digital pesava 3,9 kg). In merito alle dimensioni:

PS5 originale (2020) PS5 Slim Modello standard 390 x 104 x 260 mm (4,5 kg) 358 × 96 × 216 mm (3,2 kg) Modello digital 390 x 92 x 260 mm (3,9 kg) 358 × 80 × 216 mm (2,6 kg)

Il lettore Blu-Ray

Mentre in precedenza si poteva scegliere tra PS5 Standard e il modello PS5 Digital – che era privo del lettore Blu-Ray e quindi prevedeva solo l'acquisto di giochi digitali da PlayStation Store – con PS5 Slim la cosa è cambiata. Ora la console ha un design modulare, il che significa che è possibile installare o rimuovere il lettore ottico.

È anche possibile comprare la console senza lettore e poi acquistarlo come aggiunta (a 119,99€) in un secondo momento, qualora ci si ripensasse – cosa che, sul vecchio modello, non era invece attuabile.

Lo spazio di archiviazione

I modelli standard di PS5 includevano 825 GB di spazio di archiviazione, mentre la capienza dell'SSD interno è aumentata su PS5 Slim.

Con il nuovo modello, si ha infatti un SSD interno da 1 TB, dotato comunque delle stesse specifiche di quello che si trovava sul modello precedente.

La base per posizionare la console

Avendo PS5 Slim un design leggermente diverso rispetto all'originale, sappiate che la base inclusa all'interno della confezione si può utilizzare solo per posizionare la console in orizzontale. Per sistemarla in verticale, invece, è necessario acquistare un accessorio a parte, che ha un costo di 29,99€ di listino.

Nella versione standard, invece, la base inclusa permetteva di posizionare la PS5 sia in verticale che in orizzontale (anche se il risultato non era irresistibile, ndr).

Cosa non cambia tra PS5 e PS5 Slim

Tutto il resto, invece, non cambia: la potenza per l'esecuzione dei giochi è esattamente la stessa e i vostri titoli preferiti avranno performance identiche su PS5 standard o Slim.

Inoltre, rimane la compatibilità con tutti gli accessori all'infuori delle scocche colorate per la standard (per ovvi motivi, ossia non calzano il corpo ridotto della Slim). Rimane invariato anche il prezzo di listino, con 549,99€ per il modello con il lettore già incluso e 449,99€ di listino per quello privo di lettore Blu-Ray.

Quindi cosa cambia?

In sintesi, quindi, le differenze tra PS5 e PS5 Slim consistono in:

Dimensioni : come suggerisce il nome, la Slim ha un corpo più piccolo, con volume ridotto del 30%;

: come suggerisce il nome, la Slim ha un corpo più piccolo, con volume ridotto del 30%; Lettore Blu-Ray : la Slim ha un design modulare dove il lettore si può disinstallare o installare a piacimento;

: la Slim ha un design modulare dove il lettore si può disinstallare o installare a piacimento; Spazio di archiviazione : sulla Slim arriva a 1 TB, sulla standard a 825 GB;

: sulla Slim arriva a 1 TB, sulla standard a 825 GB; Base verticale: non è inclusa nella Slim e si compra a parte, era presente nella standard.

