BELLISSIMI Smart tracker oggi costano POCHISSIMO! (18€)

Non ci sono solo gli AirTag a permettervi di tenere d'occhio gli oggetti che non dovete assolutamente perdere: in questo momento, infatti, potete trovare anche degli smart tracker a prezzo molto più economico, ma non per questo meno affidabili. È anche il caso di quelli che trovate su Amazon al prezzo di soli 18,88€, con un bel risparmio rispetto al prezzo medio di 29,99€ segnalato dal sito di e-commerce.

Smart tracker ANNNWZZD, chi dovrebbe acquistarli?

Questi localizzatori, disponibili in una comoda confezione doppia, si rivelano essere un prodotto essenziale per chi ha l'abitudine di dimenticare o smarrire oggetti personali come chiavi, portafogli o persino animali domestici (!). Con un costo una tantum di soli 18,88€, questa soluzione si integra perfettamente nell'ecosistema Apple grazie alla compatibilità con l'app "Trova il mio" su iOS.

Se siete soliti chiedervi «Dove ho messo le chiavi?» o cercare freneticamente il portafoglio prima di uscire perché non sapete mai di preciso dove lo avete messo, l'acquisto di questo set diventa quasi imprescindibile. Non solo vi consente di localizzare immediatamente ciò che avete smarrito nelle vicinanze attraverso il Bluetooth, ma vi offre anche la tranquillità di poter ritrovare gli oggetti anche se sono stati lasciati fuori dalla portata, grazie alla visualizzazione della loro ultima posizione nota sulla mappa.

Per chi viaggia frequentemente, dimenticare un oggetto in hotel o in aeroporto può trasformarsi in un vero incubo. Grazie ai promemoria di allontanamento che avvisano entro dieci minuti dalla separazione dall'oggetto tracciato, il rischio di perdere i propri beni diminuisce significativamente. La lunga durata della batteria, fino a dodici mesi, garantisce inoltre che i dispositivi siano sempre pronti all'uso quando ne avete bisogno. In sintesi, per le persone distratte, i viaggiatori incalliti o chiunque desideri una maggiore tranquillità nella gestione dei propri effetti personali, questi smart tracker offrono una soluzione pratica a un prezzo accessibile per tutte le tasche: un costo piccolissimo, per non perdere più ciò che conta nella vostra routine.

Vedi offerta su Amazon