L'iPhone diventa una console con il controller Backbone One a 84€!

Il controller Backbone One per iPhone è una vera rivoluzione per tutti gli appassionati di gaming mobile. Questo dispositivo trasforma il vostro iPhone in una console portatile, permettendovi di giocare con la massima comodità. Progettato per funzionare con qualsiasi iPhone dotato di connettore Lightning (fino all'iPhone 14), include anche un adattatore per i modelli più recenti. Con la collaborazione con PlayStation, questo controller integra perfettamente l'estetica di DualSense e funzionalità esclusive, assicurando un'esperienza di gioco senza precedenti. Oggi lo trovate in offerta a 83,99€ invece di 119,99€ grazie allo sconto del 30%.

Controller Backbone One per iPhone, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller Backbone One per iPhone è stato progettato per gli appassionati che desiderano trasformare il proprio iPhone in una vera e propria console portatile. Questo dispositivo è l'ideale per chi vuole godersi i propri videogiochi preferiti con la massima comodità e prestazione. Grazie ai tasti analogici reattivi, pulsanti d'azione rapidi e levette cliccabili, il controller offre un'esperienza di gioco in mobilità di massimo livello, assicurando minima latenza durante l'uso. Inoltre, la possibilità di ricaricare il dispositivo e utilizzare contemporaneamente un auricolare, grazie al jack per cuffie da 3,5 mm, rappresenta un vantaggio non indifferente per chi dedica lunghe sessioni al gioco.

Oltre alla compatibilità universale con tutti gli iPhone dotati di connettore Lightning, fino all'iPhone 14, questo controller si rivela particolarmente vantaggioso per gli utenti che desiderano accedere a vantaggi esclusivi tramite l'abbonamento annuale a Backbone+. L'app Backbone, inclusa, funge da hub per i giochi e offre funzionalità aggiuntive come il suggerimento di nuovi titoli e la possibilità di connettersi con gli amici.

La sua compatibilità universale con gli iPhone dotati di connettore Lightning, la minima latenza, la possibilità di ricarica durante l'uso e la connessione per cuffie da 3,5 mm lo rendono uno strumento completo per trasformare il vostro iPhone in una vera e propria console portatile. L'abbonamento annuale incluso a Backbone+ arricchisce ulteriormente l'esperienza di gioco, rendendolo l'accessorio ideale per chi cerca la massima integrazione tra il loro dispositivo e il mondo del gaming.

