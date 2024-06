Life Is Strange: Double Exposure: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Presentato in occasione dell'evento Xbox Games Showcase 2024, Life Is Strange: Double Exposure uscirà il 29 ottobre 2024 e sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. La notizia ha entusiasmato i fan della serie, che ora possono effettuare il preorder del gioco. Scopriamo insieme come assicurarsi una copia!

Life Is Strange: Double Exposure: cos’è e di cosa parla?

Life Is Strange: Double Exposure è il nuovo capitolo della famosa serie che mescola elementi narrativi e puzzle-solving con poteri sovrannaturali. La storia segue Max Caulfield, una fotografa ospite alla prestigiosa Università Caledon, che trova la sua nuova migliore amica, Safi, morta nella neve. Dopo aver scoperto che Safi è stata assassinata, Max tenta di riavvolgere il tempo, ma senza successo. Invece, scopre un portale per una sequenza temporale parallela in cui Safi è ancora viva, ma in pericolo.

Max deve usare il suo nuovo potere per passare da una sequenza temporale all'altra, cercando di risolvere l'omicidio e prevenire che l'assassinə colpisca di nuovo. Il gioco offre un avvincente giallo sovrannaturale, con la possibilità di esplorare due versioni diverse del campus universitario della Caledon, piene di indizi, segreti e decisioni difficili che influenzeranno entrambe le realtà.

Life Is Strange: Double Exposure: quando esce?

Life Is Strange: Double Exposure sarà disponibile a partire dal 29 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Life Is Strange: Double Exposure: chi dovrebbe acquistarlo?

Life Is Strange: Double Exposure è il gioco perfetto per chi ama le storie coinvolgenti e i misteri sovrannaturali. Con un gameplay che alterna esplorazione e puzzle-solving, e una narrazione ricca di emozioni e scelte morali, questo titolo è ideale per i fan della serie e per chi cerca un’esperienza di gioco profonda e immersiva. L'esclusiva colonna sonora originale aggiunge ulteriore fascino al gioco, rendendolo un must per gli appassionati del genere.

Life Is Strange: Double Exposure: quale versione acquistare?

Life is Strange: Double Exposure sarà disponibile in diverse versioni, ognuna progettata per soddisfare le diverse esigenze e preferenze dei giocatori:

Edizione Standard fisica: La versione base del gioco, che include i capitoli che comporranno l'avventura principale.

La versione base del gioco, che include i capitoli che comporranno l'avventura principale. Edizione da Collezione fisica: Oltre ai contenuti dell'edizione Standard, questa versione offre diversi oggetti fisici per i veri appassionati. Include: Box edizione da collezione Colonna sonora in vinile, con ben 13 brani al suo interno Mini Artbook con copertina rigida 4 cartoline Replica della spilla del gufo indossata da Max

Oltre ai contenuti dell'edizione Standard, questa versione offre diversi oggetti fisici per i veri appassionati. Include: Edizione Digitale Standard: Disponibile sulla piattaforma Steam, include il gioco base.

Disponibile sulla piattaforma Steam, include il gioco base. Edizione Digitale Deluxe: Oltre al gioco base, questa versione include 2 pacchetti di completi ("spettrali" e "anacronistici").

Oltre al gioco base, questa versione include 2 pacchetti di completi ("spettrali" e "anacronistici"). Edizione Digitale Ultimate: Per i veri appassionati di Life is Strange, questa edizione include tutti i contenuti dell'Edizione Deluxe, più ulteriori vantaggi esclusivi. Permette di accedere ai primi due capitoli del gioco con 2 settimane di anticipo rispetto alla pubblicazione effettiva del titolo. Include inoltre: Pacchetto di completi di Final Fantasy VII Pacchetto di completi per i fan Pacchetto di completi di Zampette Contenuto felino esclusivo

Per i veri appassionati di Life is Strange, questa edizione include tutti i contenuti dell'Edizione Deluxe, più ulteriori vantaggi esclusivi. Permette di accedere ai primi due capitoli del gioco con 2 settimane di anticipo rispetto alla pubblicazione effettiva del titolo. Include inoltre:

Life Is Strange: Double Exposure: quanto costa e dove acquistarlo

Attualmente, è possibile prenotare Life Is Strange: Double Exposure presso diversi store online. Vi consigliamo di tenere d'occhio le principali piattaforme di e-commerce per eventuali offerte e aggiornamenti sulle disponibilità.

Prenotate la vostra copia di Life Is Strange: Double Exposure per non perdere l'occasione di vivere un’avventura straordinaria. Con il lancio imminente, è il momento ideale per assicurarsi una copia di questo attesissimo titolo.

PS5

Gamestop - Standard Edition | 60,98€

Xbox Series X|S

Gamestop - Standard Edition | 60,98€

Nintendo Switch