ASUS ROG Ally | Prezzo, specifiche, uscita

ASUS ha reso noti i dettagli finali e ufficiali relativi alla sua ASUS ROG Ally, l'ambiziosa console (ma è in realtà un PC) che vuole lanciare il guanto di sfida a Steam Deck.

La piattaforma di Valve, che abbiamo già recensito sulle nostre pagine, ha sulle spalle il merito di aver scosso il mercato dei dispositivi portatili pensati per la compatibilità con i cataloghi di videogiochi PC. Ora, al di là di diversi concorrenti che non avevano convinto i consumatori per i loro prezzi molto esosi, ROG ha deciso di dire la sua con Ally.

L'avevamo già provata (qui il nostro resoconto) e oggi vi raccontiamo tutti i dettagli ufficiali.

Tutto su ASUS ROG Ally

Cos'è ASUS ROG Ally

ASUS ROG Ally è a tutti gli effetti un computer portatile nel corpo di una console handheld. Vi permette di giocare ai titoli da svariati cataloghi, perché gira su Windows 11 – lo stesso sistema operativo che avete sul vostro PC.

È anche possibile dotare la piattaforma di una dock per il collegamento a un monitor esterno, facendone un vero e proprio computer con tanto di schermo, o utilizzarla con mouse e tastiera. A un prezzo extra, si può anche comprare una GPU esterna, che può portare l'elaborazione grafica ai livelli di una RTX 4090.

Il design di Ally, però, è stato concepito per giocare con un dispositivo all-in-one. È dotata di tutti i pulsanti di un controller Xbox, oltre ad alcuni tasti di Opzioni specifici che richiamano i menù di Ally. Sul retro sono anche presenti due tasti programmabili macro.

ASUS ROG Ally: specifiche tecniche

ASUS ha confermato che la piattaforma arriverà sul mercato in due diverse versioni, ma per il momento per l'Italia si può prenotare solo la versione più potente, che è quella più prossima all'arrivo.

Di seguito tutte le sue specifiche.

Sistema operativo Windows 11 Home CPU AMD Ryzen Z1 Extreme (Zen4 4nm process, 8-core/16-threads, 24MB cache totale, fino a 5.10 GHz boost) GPU integrata AMD Radeon™ Graphics (AMD RDNA™ 3, 12 CUs, fino a 2.7 GHz, fino a 8.6 Teraflops RAM 16 GB LPDDR4 (6400MT/s dual channel) - Non espandibile Archiviazione 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2230) Display 7" 1920x1080 16:9 IPS 120Hz 500 nits, FreeSync, Gorilla Glass DXC + Victus 7 Slot 1 x presa USB-c

1 x slot MicroSD UHS-II Altre specifiche 2 x speaker Smart Amplifier Technology con Dolby Atmos

Lettore di impronte digitali integrato

Che giochi ci girano?

Lecito domandarsi quali siano i giochi compatibili con ROG Ally. La risposta è che, trattandosi di una piattaforma che gira su Windows 11, in realtà girano tutti quei giochi che andrebbero su un PC con le medesime specifiche.

Non c'è, come nel caso di Steam Deck, una limitazione degli store (nativamente, Deck fa girare solo i giochi di Steam) e non ci sono paletti che nel caso della piattaforma di Valve sono legati a Linux, su cui si basa SteamOS.

A tal proposito, ASUS ha sottolineato che l'interfaccia speciale del suo Armoury Crate rileva automaticamente i giochi installati su servizi diversi come Steam, Epic Game Store, Game Pass (nativamente, non solo in cloud), EA, Uplay e così via. I client compatibili con Windows, insomma, sono compatibili con ROG Ally.

Quanto costa ASUS ROG Ally

Purtroppo, in Europa ASUS ROG Ally costa più del preventivato e più del modello più potente di Steam Deck. Si parla infatti di 799 euro di listino per il modello con Z1 Extreme, in attesa invece di scoprire quale sarà il costo del modello inferiore – per ora non reso noto.

Questi i prezzi per i diversi mercati:

ASUS ROG Ally con Z1 Extreme : 799€/$699

: 799€/$699 ASUS ROG Ally con Z1: $599

Quando esce e dove si compra

L'uscita per il nostro mercato è attesa per il 13 giugno 2023 per il modello con Z1 Extreme. Si parla di Q3, invece, per il modello base (6 core, 12 thread).

I pre-ordini sono aperti dall'11 maggio ed è possibile prenotare il proprio esemplare con Z1 Extreme presso diversi negozi:

In seguito è probabile che venga resa disponibile anche presso altri rivenditori. Aggiorneremo la nostra guida con tutte le novità, quando saranno rese note.

L'acquisto include anche tre mesi di Game Pass Ultimate.