Questo set LEGO è PERFETTO per i fan di Star Wars e ora è anche in sconto!

Per gli amanti della leggendaria saga di Star Wars, c'è un'offerta che sicuramente vi farà incuriosire, ora su Amazon: il set LEGO Inseguimento con lo Speeder su Endor è infatti proposto con un piccolo sconto del 14%, che vi permette così di ricostruire a mattoncini un diorama di una sequenza iconica da Il Ritorno dello Jedi. Grazie allo sconto, il prezzo è ora di soli 69€, con un risparmio rispetto ai 79,99€ previsti di listino.

Inseguimento con lo Speeder su Endor di LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit LEGO Inseguimento con lo Speeder su Endor è un autentico gioiello per gli estimatori della saga di Star Wars e per i collezionisti di LEGO alla ricerca di pezzi unici per ampliare la loro raccolta. Rivolto soprattutto a coloro che ambiscono a ricreare le epiche scene della saga, questo set include le minifigure di Luke Skywalker, della Principessa Leia e dello Scout Trooper, accompagnate da accessori iconici come la spada laser verde di Luke e le pistole blaster.

Proposto a un prezzo scontato di 69€ rispetto al prezzo originale di 79,99€, questo set LEGO di Star Wars è insomma un'opportunità allettante per tutti i fan della saga e per chiunque apprezzi dettagliati e suggestivi set di costruzione. Oltre a essere un oggetto da esposizione che cattura uno dei momenti più emozionanti de Il Ritorno dello Jedi, rappresenta anche un regalo ideale per gli appassionati di tutte le età, perfetto per celebrare occasioni speciali o anniversari.

Componendo i suoi 608 pezzi, poi, potrete divertirvi nel vedere formarsi mattoncino dopo mattoncino la scena del film: in questo modo, avrete un bellissimo oggetto da collezione costruito direttamente con le vostre mani, che farà un figurone nella vostra casa e dimostrerà il vostro amore per Star Wars.

Vedi offerta su Amazon