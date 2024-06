LEGO 2K Drive per PS5 a meno di META' PREZZO! -63%

Se siete appassionati di videogiochi e cercate un'opportunità imperdibile, su Amazon è disponibile LEGO 2K Drive Awesome Edition per PS5 a soli 37,00€, con uno sconto straordinario del 63% rispetto al prezzo consigliato di 101€. Questo gioco promette ore di divertimento in un mondo aperto ricco di avventure e personalizzazioni.

LEGO 2K Drive, chi dovrebbe acquistarlo?

Con LEGO 2K Drive Awesome Edition, avrete accesso a un'esperienza di gioco che combina elementi di corsa ad alta velocità, esplorazione libera e costruzione creativa. Il gioco include il pass Year 1 Drive, che vi garantirà contenuti aggiuntivi per un anno, come nuove stagioni di gioco, veicoli unici e oggetti esclusivi.

Il pacchetto Awesome Edition comprende anche il set Aquadirt Racer Pack, che vi permetterà di trasformare il vostro veicolo per affrontare qualsiasi tipo di terreno, sia esso asfalto, sterrato o acqua. Inoltre, con il Bonus Pack, riceverete un veicolo extra e vari accessori per personalizzare al massimo la vostra esperienza di gioco.

La modalità storia di LEGO 2K Drive (qui trovate la nostra recensione completa) vi guiderà dalla posizione di novellino fino a diventare un campione, affrontando una serie di rivali carismatici per vincere il prestigioso Sky Trophy. Oltre alla storia principale, potrete partecipare a gare singole, tornei e mini-giochi, perfezionando le vostre abilità di derapata, potenziamento e salto per sconfiggere gli avversari.

L'open-world di Bricklandia è vasto e pieno di sorprese, con diversi biomi da esplorare, personaggi stravaganti e missioni da completare. La possibilità di costruire e personalizzare i veicoli con i famosi mattoncini LEGO rende ogni gara unica e coinvolgente. La collaborazione con McLaren Automotive aggiunge al gioco veicoli iconici come la McLaren Solus GT e la McLaren F1 LM, celebrazione perfetta per i 60 anni della casa automobilistica.

Questa offerta su Amazon non solo vi permette di ottenere il gioco a un prezzo ridotto, ma include anche spedizione gratuita per gli abbonati ad Amazon Prime, con la possibilità di usufruire di ulteriori vantaggi come serie TV e uso gratuito per 30 giorni per i nuovi utenti. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di vivere un'avventura epica con LEGO 2K Drive Awesome Edition per PS5. Affrettatevi, perché non sappiamo quanti pezzi siano disponibili a questo prezzo speciale!

