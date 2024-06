Le offerte già attive per il Prime Day 2024

Se siete clienti Prime e volete iniziare a risparmiare, Amazon ha già attivato una serie di offerte anticipate in occasione del Prime Day 2024. Queste promozioni coprono una vasta gamma di prodotti e servizi, offrendo sconti significativi su grandi marchi. Vediamo nel dettaglio le principali offerte.

Dispositivi Amazon: cosa c'è in offerta?

Amazon ha messo in sconto una selezione di dispositivi Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero. Questi dispositivi sono noti per la loro qualità e funzionalità avanzate, e ora possono essere acquistati a prezzi ridotti, rendendo questa un'opportunità perfetta per aggiornare la vostra tecnologia domestica.

Scopri le offerte del Prime Day

Amazon Music: 5 mesi gratis

I clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono approfittare di un'offerta imperdibile: cinque mesi di utilizzo gratuito. Questa è la migliore promozione di sempre da parte di Amazon Music per il Prime Day, celebrando il decimo anniversario del servizio. Con Amazon Music Unlimited, avrete accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in streaming di alta qualità.

Prova Amazon Music Unlimited

Amazon Fresh e Amazon Supermercato: risparmi e sconti

Risparmia 10€ sul tuo prossimo ordine Pam PANORAMA : Dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime di Roma e Torino possono ricevere uno sconto di 10€ inserendo il codice promozionale “ PAMPRIME ” al checkout, con un acquisto minimo di €80 su prodotti alimentari e di uso quotidiano. Termini e condizioni si applicano.

: Dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime di Roma e Torino possono ricevere uno sconto di 10€ inserendo il codice promozionale “ ” al checkout, con un acquisto minimo di €80 su prodotti alimentari e di uso quotidiano. Termini e condizioni si applicano. Risparmia fino al 40% su Amazon Fresh: Dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime delle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna possono risparmiare fino al 40% sui prodotti essenziali per l’estate e sulla propria spesa. Termini e condizioni si applicano.

Prime Gaming: giochi gratis per i clienti Prime

Dal 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi. Tra i titoli disponibili troviamo “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge”, “STAR WARS Knights of the Old Republic II: The Sith Lords”, “Hitman Absolution” e molti altri. Per ulteriori dettagli è possibile visitare il blog Prime Gaming. Preparatevi a divertirvi con una selezione di giochi di alta qualità, disponibili gratuitamente durante il periodo del Prime Day.

Amazon Seconda Mano: sconti su prodotti resi

Dal 25 giugno al 15 luglio, tutti i clienti Amazon possono ottenere uno sconto del 20% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l'indirizzo di spedizione. L'offerta non è cumulabile con altre promozioni.

Vedi i prodotti su Amazon Seconda Mano

Audible: 3 mesi gratis

Grazie alle offerte esclusive del Prime Day 2024, avete l'opportunità unica di ottenere i primi 3 mesi di abbonamento gratuito a Audible. Questa promozione, dedicata solo agli utenti Prime, è imperdibile per chi desidera immergersi nel vasto universo degli audiolibri. Potete accedere illimitatamente a un’eccezionale varietà di titoli in streaming, permettendovi di fruire dei vostri audiolibri prediletti in qualsiasi luogo e momento. Da narrativa moderna a classici, da saggi incisivi a biografie avvincenti, Audible vi assicura una ricca scelta per qualsiasi preferenza letteraria.

Prova Audibile

Abbonatevi ad Amazon Prime per godere di queste incredibili offerte e di molti altri vantaggi, come consegne senza costi aggiuntivi e accesso a un'ampia selezione di serie televisive. I nuovi iscritti possono usufruire di un periodo iniziale di prova gratuita di 30 giorni.

Questa serie di offerte per il Prime Day 2024 rappresenta un'opportunità imperdibile per i clienti Prime di risparmiare su una vasta gamma di prodotti e servizi. Affrettatevi a sfruttare queste promozioni e godetevi tutti i benefici dell'abbonamento Amazon Prime!

Abbonati ad Amazon Prime