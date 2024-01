La soundbar PERFETTA per giocare ora in SUPER sconto: -250€!

Perché accontentarsi degli altoparlanti della propria TV, quando ci si può godere l'audio di alto livello approfittando di una soundbar come la Samsung HW-Q600C/ZF, che ora si porta a casa da MediaWorld risparmiando ben 250€ sul costo di listino? È una domanda che dovreste porvi subito, considerando il prezzo davvero competitivo a cui potete farla vostra.

Vedi offerta su MediaWorld

Soundbar Samsung HW-Q600C/ZF, chi dovrebbe acquistarla?

Immaginate di poter giocare ai vostri videogiochi preferiti godendo appieno della qualità del comparto audio, ormai curatissimo e coinvolgente. È quello che permette di fare una soundbar come questa, costruita tenendo in mente proprio i videogiocatori – e per questo tra le migliori soundbar che possiate trovare sul mercato. Attraverso la sua Game Mode Pro, infatti, la soundbar può sfruttare il suo subwoofer per dare grande profondità all'esperienza sonora e farvi sentire davvero "circondati" dal mondo di gioco, quando collegata a una TV Samsung.

Le tecnologie che la soundbar Samsung vi mette a disposizione sono numerose: grazie a HDMI eARC avete la possibilità di ascoltare l'audio della vostra TV senza perdere qualità, anche quando questo arriva da dispositivi esterni come console o lettori Blu-Ray e DVD. È anche dotato di AVA, amplificatore intelligente che può aumentare il volume delle voci umane, per farvi godere in modo cristallino dei dialoghi dei vostri film preferiti.

Parliamo, insomma, di un grande concentrato di tecnologia sia per cinefili che per giocatori, che ora si può aggiungere al proprio salotto spendendo 249€ anziché 499€. Un'occasione che sarebbe un peccato lasciarsi scappare!

Vedi offerta su MediaWorld

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!