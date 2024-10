JBL PartyBox Encore: la festa è ovunque, anche nel portafoglio!

Lo splendido speaker JBL PartyBox Encore è oggi disponibile su Amazon al prezzo di 269,90€ invece di 315,16€, facendovi risparmiare con uno sconto del 14%. Questo potente altoparlante da 100 W vi garantisce bassi profondi e un'esperienza audiovisiva elevata grazie allo spettacolo di luci dinamico integrato. Ideale per ogni occasione, sia interna che esterna grazie al suo design a prova di schizzi IPX4. Non solo, offre fino a 10 ore di riproduzione senza necessità di ricarica e connettività Bluetooth, rendendolo perfetto per qualsiasi festa.

JBL PartyBox Encore, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo speaker JBL PartyBox Encore è la scelta ideale per chi ama portare la musica e l'intrattenimento al centro di ogni occasione. Grazie alla sua potenza di 100W e ai bassi profondi di JBL Original Pro Sound, questo speaker portatile è perfetto per chi cerca un'esperienza sonora di alta qualità, sia in ambienti interni che esterni. Con l'aggiunta di luci integrate che si sincronizzano al ritmo della musica, viene creata un'atmosfera festosa in qualsiasi contesto. Il design resistente agli schizzi e la durata della batteria di 10 ore senza necessità di ricarica rendono questo speaker perfetto per lunghe giornate in spiaggia o serate in piscina, garantendo musica ininterrotta e senza preoccupazioni.

Per gli appassionati di tecnologia che apprezzano la comodità del wireless, JBL PartyBox Encore offre la connettività Bluetooth per collegarsi facilmente a dispositivi vari, oltre alla possibilità di accoppiarsi con altri altoparlanti per un suono ancora più ampio e coinvolgente. Questo lo rende una soluzione ideale non solo per le persone che vogliono sollevare il livello delle proprie feste in casa o all'aperto, ma anche per DJ amatoriali o organizzatori di eventi che cercano una soluzione audio portatile, potente e versatile.

Al prezzo di 269,90€ invece di 315,16€, lo speaker JBL PartyBox Encore offre un'esperienza di festa portatile e ad alto impatto. Con tutti i suoi attributi, dalla resistenza all'acqua alla lunga durata della batteria e le funzioni Bluetooth, vi consigliamo l'acquisto per trasportare le vostre feste a un livello superiore. La combinazione di qualità audio, effetti luminosi e praticità lo rende una fantastica scelta per gli amanti della musica e del divertimento.

Vedi offerta su Amazon