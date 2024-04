Date una svolta al vostro PC gaming con questa scheda madre ASUS ROG Strix con WiFi

La nuova Amazon Gaming Week continua a proporre offerte allettanti non solo su videogiochi e accessori console, ma anche su componenti per potenziare il vostro PC gaming. Tra le tante promozioni, spicca lo sconto sulla scheda madre ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi, inizialmente venduta a 589,00€, ora disponibile a soli 454,99€!

Scheda madre ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi, chi dovrebbe acquistarla?

Questa scheda madre è stata progettata per gli appassionati di gaming e gli overclocker che cercano hardware all'avanguardia per massimizzare le prestazioni del proprio PC. Perfetta per chi utilizza gli ultimi processori AMD Ryzen Serie 7000, offre supporto per la memoria DDR5, connettività avanzata e soluzioni innovative per il raffreddamento. Dotata di funzionalità avanzate come il PCIE Slot Q-Release, Q-Latch per M.2, pulsante Clr CMOS e display dei codici diagnostici, è anche dotata di funzioni di overclocking automatico AI di ASUS e Dynamic OC Switcher, per un'ottimizzazione delle prestazioni senza precedenti.

Con il socket AM5 e quattro slot DDR5, supporta fino a 128GB di RAM, garantendo prestazioni fluide grazie alla tecnologia ASUS OptiMem II. Inoltre, grazie ai dissipatori su chipset, VRM e dispositivi M.2, è progettata per resistere a lunghe sessioni di utilizzo senza surriscaldarsi. La scheda include una porta Ethernet Intel da 2,5 GB e un modulo WiFi 6E per una connettività ultraveloce. Con caratteristiche innovative come PCIE SLOT Q-RELEASE e ASUS Q-Latch, semplifica l'aggiornamento e la manutenzione del PC, rendendo l'esperienza di aggiornamento più semplice e fluida.

A soli 454,99€, la scheda madre ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni e affidabilità nel gaming e nell'overclocking.

Vedi offerta su Amazon