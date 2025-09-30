Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Con l’enorme numero di uscite provenienti dalle diverse case editrici, è una domanda che ci poniamo spesso, ma raramente disponiamo dei dati per rispondere con precisione. Grazie alla collaborazione con mycomics.it, finalmente possiamo soddisfare la nostra curiosità: ecco la classifica dei 10 fumetti più venduti nella settimana dal 22 al 28 settembre 2025.
I fumetti più venduti in fumetteria dal 22 al 28 settembre 2025
1) One Piece - Serie Blu 111 - Variant - Young Variant 369 - Edizioni Star Comics
2) Topolino 3649 - Variant Lucca Comics 2025 1 - Panini Comics
3) Topolino 3650 - Variant Lucca Comics 2025 2 - Panini Comics
4) Dandadan 20 - Variant Tony Valente - Jpop
5) Spy x Family 15 - Planet Manga Presenta 122 - Panini Comics
6) Buonanotte, Punpun - New Edition 2 - Panini Comics
7) Ken il Guerriero - Hokuto no Ken - Extreme Edition 15 - Panini Comics
8) 10 Cose che Voglio Fare Prima dei 40 Anni 2 - Panini Comics
9) L'Estate in Cui Hikaru è Morto 7 - Jpop
10) One Piece Novel - Heroines 1 - Novel 2 - Edizioni Star Comics