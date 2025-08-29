Attraverso il suo sito ufficiale Edizioni Star Comics ha reso ufficiali i fumetti in uscita a settembre 2025. Da segnalare Dead Rock, il nuovo shonen di Hiro Mashima, e l'attesissimo Ruridragon.

Vergini – La Folle Storia della Verginità

Un’epopea emozionante e divertente, dove si incontrano le Vestali Romane, la Vergine Maria, la grande Artemide ma anche Giovanna d’Arco e Britney Spears! Preparatevi a svelare il lato più profondo di un mito ancora potente, più ricco di significati di quanto immaginiamo.

Fushigi Yugi 1

A quasi venticinque anni dalla prima pubblicazione in Italia, torna in una nuovissima veste grafica la serie manga che ha consacrato Yuu Watase nell’olimpo delle autrici shojo più amate. Miaka Yuki, allegra e spensierata liceale, viene trasportata all’improvviso all’interno del libro Shijintenchisho (“L’universo dei quattro dei”). Qui diventa la sacerdotessa del dio Suzaku e viene incaricata di ritrovare i Sette Guerrieri Celestiali, suoi protettori. Riuscirà Miaka a portare a termine la sua missione?

Dead Rock 1

Dead Rock è una scuola d’élite del mondo demoniaco, che punta alla formazione dei futuri Re Demoni! Yakuto, un giovane impacciato ha come obiettivo di entrare a Dead Rock a tutti i costi. Il premio per chi completa i corsi? Sovranità sul mondo degli esseri umani!

Manga Issho 3

“Manga issho” è il risultato di una stretta collaborazione tra gli editori di manga altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio), Planeta Cómic (Spagna) e Star Comics (Italia). La rivista simboleggia la cooperazione priva di frontiere tra i principali editori di manga europei, e vuole rappresentare le diversità e il potenziale creativo della scena manga europea. In ogni numero di Manga issho, i lettori saranno immersi in un’entusiasmante selezione di storie manga nuove di zecca create nei paesi partecipanti. Questo mix unico rende la rivista una piattaforma per lo scambio culturale e la scoperta di nuove ed entusiasmanti narrazioni provenienti da tutta Europa.

Ruridragon 1

Può una mattinata cambiare completamente la tua vita? Immaginate di essere una normalissima ragazza delle superiori, svegliarvi un giorno con delle strane corna in testa e scoprire che vostro padre in realtà è… un drago?! Tra compagni di classe curiosi e una madre volenterosa, Ruri cerca di affrontare la sua nuova vita con serenità, metà umana e metà drago. Riuscirà a controllare i suoi nuovi poteri? Non perdetevi questo nuovo esilarante slice of life a tema scolastico firmato da Masaoki Shindo, fra le serie rivelazione di Jump+, arrivato secondo ai Next Manga Awards 2024 nella categoria web manga!

