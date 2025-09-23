Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Con l’enorme numero di uscite provenienti dalle diverse case editrici, è una domanda che ci poniamo spesso, ma raramente disponiamo dei dati per rispondere con precisione. Grazie alla collaborazione con mycomics.it, finalmente possiamo soddisfare la nostra curiosità: ecco la classifica dei 10 fumetti più venduti nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025.

I fumetti più venduti in fumetteria dal 15 al 21 settembre 2025

1) Chainsaw Man 20 - Monsters 30 - Panini Comics

2) Buonanotte, Punpun - New Edition 2 - Panini Comics

3) Tower Dungeon 2 - Panini Comics

4) Ken il Guerriero - Hokuto no Ken - Extreme Edition 15 - Panini Comics

5) My Love Story With Yamada-Kun at LV999 4 - Amici 325 - Edizioni Star Comics

6) One Piece - Serie Blu 111 - Young 369 - Edizioni Star Comics

7) One Piece Novel - Heroines 1 - Novel 2 - Edizioni Star Comics

8) Make the Exorcist Fall in Love 9 - Panini Comics

9) One Piece - Serie Blu 111 - Variant - Young Variant 369 - Edizioni Star Comics

10) Tungsten 3 - La Lettera - Flashbook