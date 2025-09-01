Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha ufficializzato le uscite previste per settembre 2025. Da segnalare Teenage Mutant Ninja Turtles: L'ultimo Ronin 2 e Wanted di Mark Millar in versione Panini Comics Pocket.

Dungeons & Dragons – Ravenloft: Il Caravan dei Dannati

Ciò che accomuna tutte le lande che compongono il territorio di Ravenloft è il fatto che mistero, paura e orrore si annidino in ogni anfratto. A Ravenloft, infatti, non esistono “fiabe della buona notte” ma solo lugubri racconti su personaggi corrotti e maledetti, sofferenti e incompiuti, per cui il lieto fine, semplicemente, non arriverà mai. E se c’è un luogo dove ognuno di questi racconti trova il suo posto, questo è il Caravan dei Dannati.

Tra Gli Alberi Dove Nessuno Ti Vede

Non si uccidono i propri compaesani: questa è la prima regola di Samantha Brown, orsa modello di una piccola città che nasconde la sua natura da serial killer dietro una vita serena e tranquilla. Ma quando alcuni degli animali antropomorfi di Woodbrook iniziano a morire inspiegabilmente, toccherà proprio a lei scoprire chi ha invaso il suo territorio, prima che lo sceriffo inizi a ficcare il naso nei suoi segreti… letteralmente! Un’opera geniale e folle, coccolosa e sanguinosa e che segna il debutto di Patrick Horvath.

Teenage Mutant Ninja Turtles: L’Ultimo Ronin 2

Sono passati più di dieci anni da quando l’Ultimo Ronin ha sconfitto il Clan del Piede, e New York è teatro di una guerra tra gang che si contendono il potere economico e politico. Per proteggere la città che ama e che chiama casa, Casey Marie è costretta a fare entrare in azione i suoi giovani pupilli… che siano pronti o no! Il cocreatore delle TMNT Kevin Eastman riunisce il team creativo dell’acclamata miniserie L’ultimo ronin per raccontarci l’ascesa delle nuove Tartarughe Ninja di un distopico futuro.

Wanted (Panini Comics Pocket)

Wesley Gibson ha 24 anni e conduce un’esistenza piatta e ordinaria. La sua ragazza lo tradisce e al lavoro il capo lo bullizza. Ma c’è una verità nascosta… ed è che Wesley è l’erede designato per prendere il comando di una società segreta di supercriminali che controlla l’intero pianeta! Come affronterà la cosa?

Star Wars: L'Alta Repubblica - La Paura Dei Jedi 1

Inizia qui l’incredibile arco finale di Star Wars: L’Alta Repubblica firmato da Cavan Scott e Marika Cresta. Mentre i combattimenti nella Zona di Occlusione Nihil si intensificano, il Maestro Jedi Keeve Trennis intraprende un percorso che le cambierà la vita per sempre, accompagnata dai fidati compagni Jedi Sskeer e Kelnacca e da un nuovo gruppo di cacciatori di taglie!

Il calendario completo delle uscite Panini Comics di settembre 2025

04 settembre 2025

11 settembre 2025

Star Wars: La Battaglia di Jakku 4

Scorched: Protocollo - Inferno Sulla Terra 7

Night Club 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: L’Ultimo Ronin 2

18 settembre 2025

Teenage Mutant Ninja Turtles: Saturday Morning Adventures - Grosso Guaio Per Il Maestro Splinter 1

Star Wars: L'Alta Repubblica - La Paura Dei Jedi 1

La Spada Selvaggia di Conan 6

Dungeons & Dragons: Ravenloft - Il Caravan Dei Dannati

25 settembre 2025