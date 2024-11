HP anticipa il Black Friday con sconti fino al 20% su portatili, desktop, monitor e altro ancora!

HP ha dato il via alle sue promozioni anticipate per il Black Friday, una vera festa per gli appassionati di tecnologia, con sconti che arrivano fino al 20% su una vasta gamma di prodotti, tra cui portatili, desktop, monitor e stampanti. Se state pensando di aggiornare il vostro setup tecnologico, questo è il momento perfetto per approfittare di queste offerte imperdibili. Le promozioni includono dispositivi ad alte prestazioni, ideali sia per il lavoro che per l'intrattenimento, garantendo un risparmio eccezionale grazie a codici sconto esclusivi.

Vedi offerte su HP Store

Black Friday HP, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti, potrete usufruire di sconti selezionati su notebook HP, perfetti per chi cerca prestazioni elevate in ambito lavorativo o per il gaming. Utilizzando il codice PRE20, potrete ottenere uno sconto del 20% su una selezione di desktop e monitor, per migliorare la vostra esperienza visiva e di produttività. Se invece siete alla ricerca di una soluzione versatile per la casa, approfittate delle stampanti multifunzione, disponibili con il codice PRE15, che offre il 15% di sconto su dispositivi che coniugano qualità e praticità.

Le offerte HP Black Friday dureranno fino al 24 novembre, quindi non perdete tempo! Avete l'opportunità di arricchire il vostro arsenale tecnologico con alcuni dei migliori dispositivi sul mercato, il tutto a prezzi mai visti prima. Non dimenticate di utilizzare i codici sconto PRE10, PRE15 e PRE20 per risparmiare ulteriormente. Inoltre, HP garantisce la consegna gratuita su ordini superiori ai 15€, un vantaggio aggiuntivo che rende queste promozioni ancora più convenienti.

Vedi offerte su HP Store