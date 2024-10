Horizon Zero Dawn Remastered: prenotalo a PREZZO SCONTATO su Instant Gaming!

Se desiderate immergervi nuovamente nel mondo affascinante di Horizon Zero Dawn, ora è il momento perfetto per approfittare dell'offerta su Instant Gaming, dove Horizon Zero Dawn Remastered è prenotabile a soli 37,99€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale di 50€. Questa versione migliorata, ideale per chi non ha ancora esplorato le terre post-apocalittiche di Aloy o per chi desidera rivivere l'avventura con una grafica e un'esperienza di gioco rivoluzionate, offre una serie di aggiornamenti tecnici e visivi che avvicinano l'estetica del gioco a quella del suo seguito, Horizon Forbidden West​.

Horizon Zero Dawn Remastered, perché acquistarlo?

Horizon Zero Dawn Remastered introduce una grafica 4K nativa, supportata dalla potenza di PS5 e PC, per un'esperienza visiva incredibilmente dettagliata e fluida. Le ambientazioni, dai monti innevati alle giungle lussureggianti, risultano ancora più vivide grazie a una resa grafica avanzata e al miglioramento delle texture e dell'illuminazione, che rendono il mondo di gioco ancora più immersivo. Anche i modelli dei personaggi sono stati rielaborati, con un’attenzione particolare alla fedeltà visiva e alla naturalezza delle interazioni​.

Un ulteriore miglioramento riguarda l’audio, che ora sfrutta il sistema Tempest 3D Audio di PS5 e supporta Dolby Atmos, offrendo una resa sonora più avvolgente e dettagliata. Grazie a questo aggiornamento, ogni suono, dal vento tra gli alberi ai passi di un robot in avvicinamento, contribuisce a immergervi completamente nel mondo selvaggio di Horizon Zero Dawn. Inoltre, per i possessori del controller DualSense, sono state introdotte funzioni di feedback aptico e trigger adattivi, migliorando la percezione di ogni azione di Aloy, dal tiro con l'arco agli scontri contro le imponenti macchine​.

Con caricamenti incredibilmente rapidi e nuove funzionalità di accessibilità, Horizon Zero Dawn Remastered rappresenta una versione completa e accessibile per tutti. Che siate nuovi giocatori o fan di vecchia data, questa remaster su Instant Gaming a un prezzo scontato del 24% è un’occasione unica per esplorare (o riscoprire) uno dei giochi open-world più acclamati degli ultimi anni. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di entrare in questo universo rinnovato, pronto a offrire un’avventura epica e coinvolgente.

