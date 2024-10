Ci gira Horizon Zero Dawn Remastered sui vostri PC?

Nixxes ha rilasciato i requisiti di sistema ufficiali per PC di Horizon Zero Dawn Remastered, in uscita il 31 ottobre al prezzo di 9.99 euro per chi possiede già la versione originale.

La serie (il secondo capitolo lo trovate su Amazon) sta infatti attraversando un momento sicuramente felice.

Solo pochi giorni fa ho avuto personalmente modo di provare con nano LEGO Horizon Adventures (ecco cosa è emerso da questo primo contatto).

Ora, dopo aver scovato il peso del remaster di Horizon, in arrivo su console PS5 e PC, è tempo di scoprire i requisiti minimi e consigliati.

Il gioco richiederà come minimo un processore Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 1300X, 8GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 5500XT. Serviranno inoltre 135GB di spazio libero su disco (via DSO Gaming).

Per giocare a 1080p/60fps con impostazioni medie, saranno necessari un Intel Core i5 8600 o AMD Ryzen 5 3600, 16GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 5700.

Per il 1440p/60fps o 4K/30fps ad impostazioni alte, serviranno un Intel Core i7 9700 o AMD Ryzen 7 3700X, 16GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800.

Infine, per giocare in 4K/60fps con dettagli molto alti, saranno richiesti un Intel Core i7 11700 o AMD Ryzen 7 5700X, 16GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900XT.

I requisiti non tengono conto dell'utilizzo di tecnologie come DLSS o FSR, che saranno comunque supportate insieme a Intel XeSS. Le risoluzioni indicate sembrano quindi essere native.

Secondo Sony, il remaster includerà anche nuove animazioni e inquadrature migliorate. Queste novità tecniche puntano a offrire un'esperienza visiva notevolmente potenziata rispetto all'originale, visto che Horizon Zero Dawn Remastered promette miglioramenti significativi alla risoluzione e non solo.