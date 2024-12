Hisense 65E77NQ: la smart TV perfetta per il Gaming, ora a PREZZO SCONTATO! -24%

Portate l’intrattenimento di casa al livello successivo con la smart TV Hisense 65E77NQ! Grazie a uno sconto del 24%, potete acquistarla ora a soli 549€, invece di 719€. Questa smart TV QLED 4K da 65 pollici combina qualità dell’immagine, tecnologie avanzate e funzionalità intelligenti per offrirvi un’esperienza visiva unica. Con il suo design elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, diventando il cuore pulsante del vostro intrattenimento domestico.

Acquista Hisense 65E77NQ in sconto su Amazon

Hisense 65E77NQ è dotata di un display QLED con risoluzione 4K Ultra HD (3840x2160 pixel) che garantisce una qualità dell'immagine straordinaria. Grazie alla tecnologia Quantum Dot Color, i colori sono vividi e realistici, assicurando che ogni scena prenda vita davanti ai vostri occhi. Inoltre, il supporto per Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive ottimizza automaticamente la luminosità e il contrasto in base alle condizioni ambientali, regalando immagini dettagliate e contrasti profondi. Questa TV non è solo perfetta per guardare film e serie, ma anche per il gaming, grazie alla Game Mode PRO che offre un refresh rate fino a 144Hz per una fluidità senza pari.

Il sistema operativo VIDAA U7 rende l’esperienza di utilizzo semplice e intuitiva. Grazie all’integrazione con Alexa, potete controllare la TV con comandi vocali, mentre la compatibilità con AirPlay 2 e Android Screen Sharing consente di condividere facilmente contenuti dai vostri dispositivi mobili al grande schermo. Inoltre, le principali app di streaming, come Netflix, Prime Video e YouTube, sono a portata di clic, offrendo un intrattenimento senza fine. L’esperienza audio non è da meno: il sistema Dolby Atmos crea un ambiente sonoro avvolgente, trasformando ogni visione in un momento da cinema.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: la smart TV Hisense 65E77NQ è proposta a soli 549€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale. È il momento perfetto per migliorare la vostra esperienza di intrattenimento con un prodotto che unisce qualità, innovazione e convenienza. Cosa aspettate? Regalatevi il meglio della tecnologia a un prezzo imbattibile!