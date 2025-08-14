Sony ha annunciato che Death Stranding 2: On The Beach, l’atteso sequel del visionario titolo di Hideo Kojima, sarà presto disponibile come Game Trial per gli abbonati PlayStation Plus Premium.

Gli utenti potranno mettere le mani sul gioco e provare fino a 5 ore di gameplay, un’occasione preziosa per assaporare in anteprima la nuova avventura prima di decidere se acquistare la versione completa.

La possibilità di offrire una porzione così corposa del titolo in prova non è una scelta casuale: Death Stranding 2 (che trovate su Amazon) si presenta come un’esperienza narrativa e ludica unica, capace di dividere il pubblico tra chi ne apprezza la lentezza contemplativa e chi, invece, cerca ritmi più serrati.

Cinque ore rappresentano un tempo sufficiente per immergersi nel mondo post-apocalittico ideato da Kojima Productions, percepirne l’atmosfera e provare le nuove meccaniche introdotte rispetto al primo capitolo.

Al momento, Sony non ha specificato la data esatta in cui la prova sarà disponibile, ma l’invito è chiaro: si tratta di un’opportunità da non perdere per chiunque voglia avvicinarsi alla saga senza impegno immediato.

Il Game Trial sarà accessibile esclusivamente agli abbonati al tier Premium di PlayStation Plus, proseguendo la politica di Sony di riservare questo tipo di contenuti extra alla fascia più alta del servizio.

Con Death Stranding 2: On The Beach espandere e approfondisce l’universo narrativo del primo gioco, mantenendo intatto lo stile visivo e registico che lo ha reso iconico (qui la nostra recensione).

La presenza del Game Trial potrebbe anche essere letta come una mossa strategica per ampliare il pubblico potenziale, spingendo anche i più scettici a dare una possibilità a un’opera che, come il suo predecessore, non lascia indifferenti.

Per ora, non resta che attendere la data ufficiale di lancio della prova e prepararsi a tornare “sulla spiaggia” insieme a Sam Porter Bridges, per scoprire quali nuovi misteri e minacce lo attendono.